Conto deposito 2023/ Uno strumento finanziario dimenticato: ecco perché oggi conviene (30 ottobre)

Con l’inflazione in aumento nel 2022 nel 2023 alcuni strumenti finanziari che erano stati dimenticati sono tornati nuovamente in auge, in particolar modo parliamo del conto deposito che nel 2023 ha visto una nuova fioritura. Infatti il rendimento che assicura, ha fatto gola a molti investitori. Vediamo di cosa si tratta.

Conto deposito 2023: in cosa consiste

Il conto deposito vincolato è uno strumento che consente di mettere da parte i propri risparmi soprattutto perché non si abbiano troppe restrizioni in momenti di crisi economica. Infatti i motivi per cui l’investimento è molto vantaggioso è che oltre ai soldi investiti il fondo interbancario A tutela dei depositi di prevede anche una copertura assicurativa fino a 100.000 euro.

Una recente indagine su tre diverse opzioni di Conto Deposito (con vincolo a 6 mesi, con vincolo a 12 mesi e con vincolo a 18 mesi) ha dimostrato che in ogni caso i cittadini si ritrovano ad avere dei consistenti vantaggi e un grosso guadagno. L’aumento in questione è andato da un minimo di +2,34 pp a un massimo di +2,8 pp.

Conto deposito 2023: quanto rende

Le persone possono anche scegliere di attuare un opzione di svincolo in modo da guadagnare il più possibile dalle somme depositate ma anche di poter scegliere di svincolarle nel momento in cui sia maggiore bisogno. È bene segnalare che le opzioni di svincola non danno diritto alla totalità del bonus guadagnato. In ogni caso il guadagno che è possibile raggiungere va dal 436% il 556% depositando almeno con un vincolo di 18 mesi.

In questo caso dunque depositando 20 mila euro si ottiene un guadagno fino a 752 euro.

Inoltre la platea dei potenziali finanziatori è stata ampliata attraverso il dimezzamento del deposito minimo. In questo caso il risparmiatore potrà scegliere una opzione di risparmio molto sicura. L’imposta di bollo da pagare però ha subito un rialzo del 10%.











