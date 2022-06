Controcorrente, 15 giugno 2022/ Anticipazioni e ospiti: ‘caso’ Vanessa Incontrada e…

Controcorrente, la puntata di oggi 15 giugno 2022

Questa sera, mercoledì 15 giugno, torna l’appuntamento con la trasmissione Controcorrente – Prima serata, in onda come di consueto nel prime time di Rete 4 dalle ore 21.25 circa. Sarà la giornalista Veronica Gentili a condurre anche questo nuovo appuntamento occupandosi di attualità politica e non solo, insieme agli ospiti che animeranno la serata. La trasmissione giunge all’indomani delle elezioni amministrative e si occuperà proprio dell’argomento domandandosi come le divisioni politiche sulla guerra in Ucraina possano aver influito anche sul voto degli italiani.

Nel corso della puntata di Controcorrente di oggi 15 giugno, spazio poi all’approfondimento sugli effetti economici che il conflitto in Ucraina ha avuto anche nel nostro Paese. La presenza di alcuni esperti in studio aiuterà a comprendere nel dettaglio quali siano stati gli aumenti che andranno ad influire sulla nostra vita quotidiana, dalla benzina alla spesa.

Dai Gay Pride al caso Vanessa Incontrada: i temi di Controcorrente

Nel corso della puntata di Controcorrente – Prima serata l’attenzione si sposterà poi sul racconto del Gay Pride che si è tenuto a Roma. La padrona di casa Veronica Gentili, a tal proposito si domanderà quale sia la reale utilità di una simile manifestazione. Spazio poi alla testimonianza di una ragazza che è stata picchiata unicamente per il suo orientamento sessuale e che racconterà la sua esperienza. Infine un focus anche sul tema del body shaming e nel dettaglio sul caso di Vanessa Incontrada, finita sulla copertina di un noto settimanale e che ha sollevato non poche polemiche.

La nuova puntata di Controcorrente sarà visionabile come sempre non solo in diretta tv su Rete 4 ma anche in live streaming. Le modalità di visione sono le medesime per tutte le trasmissioni Mediaset, ovvero attraverso le piattaforme web ed app di Mediaset Infinity che garantiscono poi anche la successiva visione in replica.











