Controcorrente, puntata 25 maggio/ Ospite Kyrill Martynov, casi vaiolo delle scimmie

Controcorrente, la puntata di oggi 25 maggio 2022

Nella prima serata di oggi, mercoledì 25 maggio 2022, andrà in onda una nuova puntata della trasmissione Controcorrente, la trasmissione condotta da Veronica Gentili ed in onda dalle ore 21.25 su Rete 4. Due i temi caldi del momento: la guerra in Ucraina da una parte ed il vaiolo delle scimmie, con i casi in Italia, dall’altra.

Ilary Blasi, nuovo tapiro da Striscia/ La gaffe all'Isola e le parole sulla crisi con Totti

Sul primo fronte la conduttrice parlerà dei negoziati e dell’avanzata russa in Ucraina, facendo il punto della situazione insieme ad i suoi ospiti in studio, cercando di capire quali possano essere le soluzioni percorribili. Questa settimana, nello specifico, la Gentili intervisterà Kirill Martynov. Si tratta del vicedirettore di Novaya Gazeta, il più famoso giornale indipendente russo costretto a sospendere le sue pubblicazioni. L’uomo, accusato di tradimento, si trova attualmente in auto-esilio. Lo scorso aprile era intervenuto ospite all’evento Live in Bari su SkyTg24 commentando: “Io credo che ci sono molti russi filo europei nel mondo e anche in Russia, migliaia di persone, milioni, che non sostengono Putin e vogliono il meglio per il nostro Paese. Noi dobbiamo ricreare questa comunità e una nuova fonte di media che possa operare fuori dalla censura russa”.

Massimo Torregrossa, ex prete scomparso/ Tre anni di silenzi: crisi matrimoniale e…

A Controcorrente i casi di vaiolo delle scimmie in Italia

Nel corso della puntata di oggi di Controcorrente, in onda nella prima serata di Rete 4, sarà poi affrontato un altro tema di stretta attualità, che ha a che fare con il vaiolo delle scimmie ed i casi che ad oggi si sono verificati in Italia. Si tenterà, quindi, di fare chiarezza sulla reale pericolosità del virus insieme agli ospiti in studio ed in collegamento. Al momento, secondo le ultime notizie, i casi in Italia sarebbero saliti a sette, di cui anche in Lombardia. Dobbiamo davvero iniziare ad avere paura come accaduto per il Coronavirus?

Domenico Manzo/ Avvocato di Loredana, amica di Romina: "Era un po' ubriaca e..."

Ricordiamo infine che la puntata di oggi 25 maggio di Controcorrente potrà essere seguita non solo in diretta tv su Rete 4 ma anche in contemporanea e live streaming attraverso le piattaforme – web e app ufficiale – di Mediaset Infinity, con possibilità di poter usufruire della visione non solo in tv ma anche da computer, smartphone e tablet, dunque in mobilità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA