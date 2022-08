Contromano/ Su Rai 3 il film con Antonio Albanese e Alex Fondja

Contromano, film di Rai 3 diretto da Antonio Albanese

Contromano sarà trasmesso su Rai 3 oggi, venerdì 19 agosto, a partire dalle 21.20 in prima serata. Si tratta di una commedia italiana distribuita da 01 Distribution e prodotta da Fandango, Rai Cinema.

La regia è di Antonio Albanese che nel film interpreta anche il ruolo di Mario Cavallaro. L’attore raggiunge il successo negli anni ‘90 con Mai dire gol dove porta in scena maschere piene di humor e di satira.

Nel 1993 debutta al cinema con Un’anima divisa in due recitando una piccola parte. Nel 1996, dopo un periodo trascorso a calcare i palcoscenici teatrali, ottiene una parte da protagonista in Vesna va veloce. Lo stesso anno debutta alla regia con Uomo d’acqua dolce.

Ha vinto 2 Nastri d’Argento: nel 2016 per L’abbiamo fatta grossa e nel 2018 per Come un gatto in tangenziale. Nel cast troviamo Alex Fondja alla sua prima esperienza cinematografica, successivamente ha recitato in Budapest. Daniela Piperno è un’attrice italiana. Altri attori che formano il cast sono: Aude Legastelois e David Anzalone.

Contromano, la trama del film

Leggiamo la trama di Contromano. Mario Cavallaro, interpretato da Antonio Abanese fa una vita banale e la giornata viene scandita dalle solite azioni quotidiane. Si alza alla stessa ora ormai da anni, fa colazione al bar che ha sotto casa, apre il negozio di calze lasciatogli in eredità dal padre con la massima puntualità. Il segreto della sua vita tranquilla è rispettare le regole e usare in ogni cosa la massima disciplina, solo in questo modo è possibile vivere in una società ordinata. La sua vita monotona gli dà sicurezza e lo fa stare bene.

Nel tempo libero si prende cura del suo orto che ha deciso di realizzare sul terrazzo della sua casa. Un giorno succede l’imprevisto che gli sconvolgerà l’esistenza. Il proprietario del bar dove tutte la mattine da anni si reca per fare colazione, ha deciso di vendere il locale per fare spazio a un ristorante egiziano.

A complicargli ulteriormente la vita, arriva Oba, un venditore di calzini ambulante del Senegal che si piazza davanti al suo negozio. Mario comincia a nutrire un forte risentimento nei confronti dello straniero che lo reputa responsabile di tutti i suoi mali. Per mettere fine alla sua sofferenza e riportare ordine, decide di rapire l’uomo e rispedirlo al suo paese. Oba accetta, ma a una condizione, con lui deve partire anche sua sorella Dalida.

Senza rendersene conto, Mario inizia il suo viaggio verso il Senegal tra insolite avventure, dove la routine non esiste, ma ogni momento viene improvvisato. Questo sconvolgimento aiuterà Mario a scoprire l’amore e la bellezza.

