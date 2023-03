Convocati Italia Inghilterra/ La prima in Nazionale per Falcone, Buongiorno e Retegui

CONVOCATI ITALIA, MANCINI CON LA TRIPLA SORPRESA

Diramate i convocati dell’Italia per le sfide di qualificazione contro Inghilterra e Malta per il Campionato europeo di calcio 2024 in Germania. Roberto Mancini ne ha chiamati trenta per affrontare il remake della finale del 2021 e GLI isolani biancorossi posti nel Mar Mediterraneo. Due match che aprono di fatto le danze del Gruppo C che oltre Italia, Inghilterra e Malta contano la presenza di Ucraina e Macedonia del Nord.

La prima partita, quella con gli inglesi, si giocherà il 23 marzo a Napoli mentre a si partirà per la volta di Ta’ Qali il 26 per affrontare la Nazionale maltese. Data del raduno a Coverciano fissata invece per il 19 marzo. Il Ct Roberto Mancini ha convocato i seguenti trenta calciatori per il doppio impegno tra cui tre novità assolute. Avranno la possibilità infatti di indossare per la prima volta la casacca azzurra Wladimiro Falcone, Alessandro Buongiorno e Mateo Retegui.

Il portiere del Lecce è stato protagonista fin qui di un ottimo campionato sotto la guida di Baroni dopo essere esploso nel massimo campionato italiano con la Sampdoria. Per Buongiorno premiate le belle prestazioni col Torino di Juric, di cui è il campionato oltre che pedina fondamentale della seconda miglior difesa della Serie A in casa. Infine occhi puntati su Retegui, talento classe 1999 del Tigre in prestito dal Boca Juniors.

CONVOCAZIONI ITALIA, LA LISTA DEI TRENTA CONVOCATI

Convocati Italia, andiamo a vedere più nel dettaglio chi sono i trenta calciatori selezionati dal commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle partite di qualificazioni di Euro 2024 in Germania contro Inghilterra in casa e Malta in trasferta:

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

DIFENSORI: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

ATTACCANTI: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).

