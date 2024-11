AVVERSARIA ITALIA, CONTRO CHI GIOCHEREMO NEI QUARTI DI NATIONS LEAGUE?

Tra poco scopriremo il nome dell’avversaria Italia nei quarti di Nations League, dal momento che a mezzogiorno di oggi, venerdì 22 novembre 2024, è in programma il sorteggio che definirà appunto gli accoppiamenti del prossimo turno della manifestazione e in realtà disegnerà anche tutta la strada fino al termine della Lega A della Uefa Nations League 2024-2025, dal momento che verrà fatto anche un sorteggio che definirà quali saranno i quarti di finale che si incroceranno fra loro in semifinale, per cui sapremo anche quali saranno le nostre possibili rivali in caso di vittoria ai quarti.

Diciamo subito che l’avversaria Italia sarà una tra Spagna, Germania e Portogallo, quindi in ogni caso una big, per sfide di alto livello assicurato nelle due partite che saranno in programma il 20 e 23 marzo 2025, con l’andata che si giocherà sicuramente in Italia dal momento che siamo arrivati secondi nel nostro girone, mentre il ritorno sarà in casa della rivale, perché naturalmente affronteremo la vincitrice di uno degli altri tre gironi. L’avversaria Italia quindi sarà sicuramente una big, anche se c’è un po’ di rammarico perché abbiamo davvero sfiorato il primo posto che avrebbe assicurato un accoppiamento potenzialmente più semplice.

AVVERSARIA ITALIA, SOLO BIG COME POSSIBILI RIVALI DA SECONDI NEL GIRONE

Ricordiamo infatti che, se avessimo vinto il girone, adesso le possibili tre opzioni come avversaria Italia nei quarti di Nations League sarebbero state Croazia, Olanda e Danimarca. Nomi naturalmente di livello, ma più alla portata di quello che ci verrà assegnato dal sorteggio di oggi a Nyon. Il secondo posto è stato frutto di un girone comunque eccellente e forse inatteso dopo il flop degli Europei, con la perla della vittoria per 1-3 in Francia, tuttavia la sconfitta casalinga con lo stesso punteggio nell’ultima giornata ci ha relegato al secondo posto a pari punti, a causa della differenza reti.

Volendo adesso accennare qualcosa sui nomi delle possibili rivali in qualità di avversaria Italia nei quarti di Nations League, dobbiamo dire che forse l’opzione migliore potrebbe essere il Portogallo. Anche i lusitani sono naturalmente una formazione molto forte, ma probabilmente un gradino sotto rispetto ai campioni d’Europa in carica della Spagna e alla Germania, che erano state le due migliori squadre in termini di gioco a Euro 2024, anche se l’incrocio già ai quarti di finale ha impedito ai tedeschi di entrare fra le prime quattro, un livello poi confermato anche nel girone di Nations League. In ogni caso, ci sarà da divertirsi…