DIRETTA SORTEGGIO NATIONS LEAGUE: NELLA SCORSA EDIZIONE

Il paragone regge fino a un certo punto in vista della diretta sorteggio Nations League, dal momento che questa è la prima edizione nella quale ci saranno i quarti di finale, tuttavia approfittiamo comunque dell’evento odierno a Nyon per ricordare che cosa era successo nella scorsa edizione della Nations League. L’Italia si era fatta onore vincendo un girone durissimo con Ungheria, Germania e Inghilterra, un successo di grande valore tecnico e anche fondamentale, perché ai tempi il secondo posto non sarebbe servito per andare avanti.

Gli altri gironi della Lega A furono vinti dalla Croazia, dalla Spagna e dall’Olanda, che di conseguenza si qualificarono insieme agli Azzurri per la Final Four, disputata in Olanda fra il 14 e il 18 giugno 2023. Molto divertente fu il 4-2 dopo tempi supplementari con cui i croati eliminarono in semifinale i padroni di casa olandesi, mentre l’Italia si dovette arrendere alla Spagna, vittoriosa per 2-1. Gli Azzurri chiusero poi al terzo posto con la vittoria per 3-2 contro l’Olanda nella finalina, mentre il titolo andò alla Spagna ma solo ai calci di rigore, dopo il pareggio per 0-0 nella finale del 18 giugno a Rotterdam contro la Croazia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SORTEGGIO NATIONS LEAGUE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta sorteggio Nations League in tv sarà garantita per gli abbonati sui canali di Sky Sport, di conseguenza segnaliamo i servizi di Sky Go e Now TV per la diretta sorteggio Nations League in streaming video, che però sarà garantita anche dal sito ufficiale della Uefa, naturalmente nella sezione dedicata alla Nations League.

L’ITALIA CON CHI GIOCA AI QUARTI?

Ci attende una novità assoluta con la diretta sorteggio Nations League, che sarà in programma alle ore 12.00 di oggi, venerdì 22 novembre 2024. Questo perché fino alla scorsa edizione solamente le prime dei gironi della Lega A avanzavano oltre la fase a gruppi, andando a disputare la Final Four. Invece per questa Uefa Nations League 2024-2025 è stato aggiunto un turno in più (tanto per arricchire ancora di più il già strapieno calendario del calcio), dunque avanzano le prime due e ci saranno i quarti di finale a marzo 2025 per definire i nomi delle quattro squadre che andranno alla Final Four di giugno.

Anche l’Italia sarà protagonista di questa diretta sorteggio Nations League, perché gli Azzurri sono arrivati secondi alle spalle della Francia, che si è presa il primato con il colpaccio a San Siro di domenica sera. Entrambe le Nazionali erano già qualificate, però il cammino dell’Italia potrebbe complicarsi. Infatti è molto semplice il regolamento che caratterizzerà la diretta sorteggio Nations League: ogni vincitrice di girone sarà accoppiata a una seconda, con il divieto di affrontare chi arriva dallo stesso gruppo. Quindi a noi toccherà una tra Portogallo, Germania e Spagna, che hanno vinto gli altri gruppi, mentre la Francia avrà una fra Croazia, Olanda e Danimarca.

DIRETTA SORTEGGIO NATIONS LEAGUE: NELLE LEGHE MINORI

La nostra attenzione nella diretta sorteggio Nations League sarà attirata naturalmente dai quarti di finale della Lega A, sia perché oggettivamente saranno i match più prestigiosi, sia perché sarà coinvolta l’Italia. Tuttavia, dobbiamo ricordare che l’allargamento della manifestazione comporta anche altre aggiunte: sempre nella finestra di marzo 2025 si giocheranno infatti i cosiddetti playoff promozione/retrocessione sia tra la Lega A e la Lega B, sia tra la Lega B e la Lega C, che in totale coinvolgeranno altre 16 nazionali.

Il meccanismo è lo stesso. Nel primo caso si affronteranno le terze della Lega A con le seconde della Lega B, chi avrà la meglio resterà (oppure sarà promossa) nella massima categoria mentre l’altra retrocederà (oppure dovrà restare) in Lega B; nell’altro caso saranno le terze di Lega B e le seconde di Lega C a giocarsi gli ultimi quattro posti nella seconda categoria, con gli sconfitti che invece dovranno giocare in C nella prossima edizione. Infine, torniamo a parlare delle big nella diretta sorteggio Nations League, perché il sorteggio dei quarti di finale servirà anche a stabilire gli accoppiamenti delle semifinali di giugno 2025.