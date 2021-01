Cop and half Un poliziotto e mezzo nuova recluta/ Su Italia 1 il film con Gina Holden

Cop and half, Un poliziotto e mezzo nuova recluta sarà trasmesso da Italia 1 per il pomeriggio di oggi, giovedì 7 gennaio, a partire dalle ore 14:05. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 in Canada da diverse case cinematografiche tra cui anche la Universal Pictures che si è occupata della distribuzione. La regia del film è stata affidata a Jonathan A. Rosenbaum con il soggetto scritto da Scott Bindley e Arne Olsen mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Adrian Vina. Le musiche della colonna sonora porta la firma di Ryan Shore, la scenografia è stata firmata da Harry Brar e i costumi di scena sono di Ariana Preece. Nel cast figurano Lou Diamond Phillips, Gina Holden, Lulu Wilson, Wallace Shawn e Reese Alexander.

Cop and half Un poliziotto e mezzo nuova recluta, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Cop and half Un poliziotto e mezzo nuova recluta. Ci troviamo in quella che è una tranquilla cittadina della provincia canadese dove tutti vivono in maniera serena e cercano di portare avanti le loro esistenze con grande accortezza. Tuttavia, anche in un contesto così tranquillo avviene un fatto che sconvolge completamente la quotidianità, in particolare riguarda una bambina di soli 10 anni.

La bambina suo malgrado è stata testimone di un efferato omicidio. La situazione è piuttosto delicata anche perché la vicenda riguarda un pericoloso serial killer che ormai da alcune settimane sta facendo vacillare le certezze dei vari cittadini in quanto alla sicurezza per strada. Siccome la bambina è l’unica testimone che sia riuscita a vedere in faccia l’assassino, deve essere appositamente protetta fino a che non si riesca a catturare il pericoloso serial killer.

Dunque, come prevede il protocollo del distretto di polizia la bambina dovrà essere protetta adeguatamente e dovrà collaborare con un aspirante detective di nome Simmons. Simmons è certamente un uomo che pone massima attenzione in quello che fa e soprattutto nella sua attività di poliziotto di grande esperienza.

Questo caso oltre ad essere delicato per quello che sta succedendo nella piccola comunità canadese, è anche molto importante per la carriera del detective il quale è ormai in prossimità di una meritata promozione per cui vuole fare massima attenzione e soprattutto arrivare quanto prima alla soluzione.

Per poter raggiungere questo obiettivo ed ottenere la promozione tanto desiderata nel corso degli anni Simmons non si lascia prendere dai buoni sentimenti e soprattutto tratta la bambina come se fosse un adulto. Insomma, la piccola bambina dovrà fare i conti con il carattere piuttosto burbero del detective che con il passare del tempo smusserà tutti gli spigoli del suo carattere e riuscirà ad avere un insospettabile rapporto che assomiglia molto a quello di padre e figlio.

