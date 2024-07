Copa America, arrestato presidente federcalcio colombiana/ Accusato di aver aggredito degli agenti

Si è conclusa da poco la Copa America con la vittoria dell’Argentina sulla Colombia, ma non sono ancora finiti gli strascichi di una delle edizioni più controverse della storia della manifestazione calcistica americana, visto che è stato arrestato Ramon Jesurún. Si tratta del presidente della federcalcio colombiana, e insieme a lui anche Jamil, il figlio. I due, secondo quanto emerge in queste ultime ore, avrebbero aggredito il personale di sicurezza dello stadio di Miami, quello dove si è svolta appunto la finalissima della Copa America. A conferma dell’episodio anche un video che sta circolando nelle ultime ore sui social, e che mostra Jamil decisamente agitato.

La vicenda non è comunque ancora chiarissima. L’account Instagram di Fox Sports Mexico ha pubblicato un altro filmato in cui si notano degli scontri fra i tifosi dei cafeteros nonché gli addetti alla logistica e alla sicurezza dello stadio. In quei frangenti è possibile che vi fossero presenti anche il presidente della federcalcio colombiana Ramon e suo figlio, e ciò spiegherebbe la mancata presenza di Jesurún durante la cerimonia di premiazione, dove solitamente vengono conferite le medaglie non soltanto ai giocatori ma anche ai tecnici e appunto ai dirigenti.

COPA AMERICA, ARRESTATO PRESIDENTE FEDERCALCIO COLOMBIANA: COSA E’ SUCCESSO

Stando a quanto riferisce Fanpage, citando un rapporto di arresto pubblicato sui social e proveniente dal dipartimento di polizia di Miami, Ramon Jesurún e il figlio sono accusati di aggressione ai danni delle guardie di sicurezza, in quanto gli stessi avrebbero interdetto l’accesso allo stadio ad alcuni tifosi colombiani.

Secondo la ricostruzione dei fatti, vedendo questa scena il padre e il figlio non avrebbero preso la vicenda, e a qual punto avrebbero iniziato a inveire contro gli agenti; evidentemente dalle parole si è passati in breve tempo ai fatti visto che nel verbale d’arresto si parla di colluttazione fisica con una guardia. Jesurun avrebbe spinto l’agente, dopo di che sarebbe intervenuto il figlio che avrebbe preso per il collo lo stesso, per poi tirargli dei pugni.

COPA AMERICA, ARRESTATO PRESIDENTE FEDERCALCIO COLOMBIANA: ATTESO COMUNICATO

Sulla detenzione del presidente della federcalcio colombiana le versioni sono però differenti visto che secondo alcuni media lo stesso sarebbe stato già stato scarcerato dopo aver pagato una cauzione, mentre il figlio sarebbe ancora detenuto di conseguenza trattenuto negli Stati Uniti e impossibilitato a tornare in patria. A conferma che la vicenda sia ancora piuttosto fumosa, il fatto che la federcalcio colombiana non abbia ancora diramato alcun comunicato, anche se a breve il tutto dovrebbe essere più chiaro.

La Copa America 2024 verrà quindi archiviata come quella delle proteste e degli scontri, visti i numerosi episodi che si sono tenuti durante la partite, per ultimo quello della finale, che è iniziata con ben 75 minuti di ritardo a causa dei disordini avvenuti prima del fischio iniziale.

