Coppa del Mondo di calcio femminile 2023/ Google celebra la kermesse in Australia e Nuova Zelanda (20 luglio)

La Coppa del Mondo di calcio femminile 2023 è finalmente arrivata, e Google la celebra con un entusiasmante Doodle dedicato alla giornata inaugurale del torneo. Questo evento internazionale, che si tiene ogni quattro anni, vede le squadre nazionali di tutto il mondo sfidarsi nella speranza di qualificarsi per competere nel prestigioso torneo. La nona edizione della Coppa del Mondo femminile è un evento particolarmente speciale, poiché è la prima volta che viene ospitata dalle nazioni oceaniche Australia e Nuova Zelanda. Le due nazioni si preparano ad accogliere i migliori talenti del calcio femminile da tutto il mondo, mentre squadre di 32 Paesi si affronteranno nella lotta per il trofeo.

Mentre le squadre scendono in campo, il mondo intero si unisce nel tifo, con le bandiere sventolate e la speranza nel cuore per il proprio Paese. Questo torneo è una straordinaria celebrazione dello sport, dell’impegno e della passione delle donne nel calcio, e rappresenta un momento di unità e condivisione di culture e valori. Ci sarà anche spazio per l’Italia, ovviamente, in questa Coppa del Mondo di calcio femminile 2023, con le Azzurre che cercheranno di riscattare la recente delusione agli Europei di categoria, rilanciando il movimento nell’importante appuntamento iridato.

COPPA DEL MONDO DI CALCIO FEMMINILE 2023, IL GIOCO ONLINE PER GLI UTENTI DI GOOGLE

Per essere parte dell’azione e sostenere la Nazionale preferita, Google offre un coinvolgente gioco online multigiocatore. Basta cercare su Google “Coppa del Mondo di calcio femminile 2023” sul vostro dispositivo mobile per partecipare al divertente gioco. Persone da tutto il mondo possono unirsi e collaborare per aiutare la propria squadra a segnare il maggior numero di gol virtuali. Le partite virtuali si svolgono in parallelo alle partite reali, e al termine delle gare, anche il vincitore virtuale sarà annunciato da Google.

Questo torneo offre un’opportunità unica di celebrare e sostenere il calcio femminile, promuovendo l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne nello sport. La competizione e il talento in campo saranno eccezionali, ma ciò che renderà ancora più speciale questa Coppa del Mondo sarà il senso di comunità e unità tra i tifosi di tutto il mondo. La Coppa del Mondo di calcio femminile 2023, si legge sul lancio dello speciale Doodle da parte di Google: “Sia un trionfo di sport, emozioni e spirito di squadra per tutte le atlete e i tifosi coinvolti. Buona fortuna a tutte le squadre nazionali in gara, e che il miglior talento emerga e venga celebrato in questa straordinaria competizione mondiale!“











