Coppa Italia 2020 semifinali/ Inter-Napoli, Milan-Juventus: date, orari, dove vederle

Terminato il weekend che ha di fatto riaperto il Campionato con Juventus, Inter e Lazio racchiuse in solo un punto, sono le Semifinali di Coppa Italia 2020 a riaccendere subito la passione e l’adrenalina sul calcio nostrano: mercoledì sera sarà il turno di Inter-Napoli mentre giovedì tocca a Milan-Juventus esaltare la prima serata di Rai 1 (dove vanno tutte le dirette di Semifinali e Finale di Coppa Italia 2020). Si tratta del match di andata per le Semifinali, con il ritorno già fissato a previsto per il 4 marzo ore 20.45 – Juventus-Milan – e 5 marzo ore 20.45, Napoli-Inter: il grande giorno della sfida Conte-Gattuso è già atteso per la giornata dopodomani quando San Siro accende i riflettori alle 20.45 sulla Coppa Italia accogliendo Inter e Napoli con differentissimi animi dopo la tre giorni di Serie A appena trascorsa. I ragazzi di Gattuso ci arrivano dopo una pesantissima sconfitta interna contro il Lecce, un 2-3 raggiunto in extremis grazie alla rovesciata di Callejon che ha reso meno pesante un passivo interno spaventoso per una squadra che al San Paolo – Juventus a parte – negli ultimi mesi non sa più vincere. Di contro, l’Inter è gasata dopo il rischio tracollo nel primo tempo del Derby e poi l’apoteosi finale per il 4-2 raggiunto in piena rimonta con in gol di Brozovic, Vcino, De Vrij e Lukaku come sigillo finale.

SEMIFINALI COPPA ITALIA 2020: RIVALSA JUVE E MILAN

Sempre alle 20.45 e sempre in diretta su Rai 1, giovedì sera è invece il turno di Milan-Juventus, le grandi deluse dell’ultimo weekend dopo le sconfitte arrivate rispettivamente nel Derby e contro il Verona. Un fattore comune, la rimonta subita (da 2-0 a 4-2 e da 1-0 a 2-1) ma anche la voglia di rivalsa immediata con Sarri e Pioli che provano a studiare le eventuali contromosse da porre a San Siro per l’andata delle Semifinali di Coppa Italia 2020. Il Milan non vince contro l’Inter da oltre due anni, addirittura tre contro la Juventus e nel giro di 4 giorni ci gioca contro a entrambe: eppure per 50 minuti la formazione di Pioli ha messo sotto in tutte le zone del campo i rivali neroazzurri ma non è bastato contro la risalita dei Conte-boys di uno scatenato Romelu Lukaku. Di contro Sarri vive giorni di tensione per un gioco che ancora latita e per una conformazione tattica che non si riesce a trovare a poche settimane dall’inizio della Champions League: per poter mantenere il sogno di Triplete intatto la Juventus deve provare a sbancare già da subito il Meazza provando a mettere sotto un Milan che sarà stanco di energie fisiche ma intenzionato a riprendersi subito la scena contro la non più così imbattibile corazzata bianconera. Lukaku, Milik, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: la Coppa Italia già dai quarti in poi vede in campo sempre i migliori e così avverrà anche nelle prossime due Semifinali, con i 4 bomber chiamati a trascinare le rispettive compagini nel sogno della finalissima dell’Olimpico il 13 maggio prossimo.

