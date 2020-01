Video/ Juventus Roma (3-1): highlights e gol. Tutto facile per Sarri! (Coppa Italia)

Nessun problema per Sarri nei quarti di finale della Coppa Italia 2019-2020: come si vede nel video di Juventus Roma, la Vecchia Signora vince e stravince in casa con il risultato di 3-1, e vola in semifinale della manifestazione nazionale. Esaminando le azioni salienti del match, vediamo bene che alla squadra bianconera basta appena un tempo per strappare il pass della semifinale. Nella prima frazione di gioco infratti i giocatori di Maurizio Sarri dilagano senza grosse difficoltà, e con i gol di Ronaldo (al 26’), Bentancur (al 38’) e Bonucci (al 45’), chiudono il tempo con il 3-0 che campeggia sul tabellone del risultato. Nella ripresa dunque alla Juventus basta appena gestire il risultato e lo fa bene: inutili quindi i tentativi della Roma, decisamente più reattiva nel secondo tempo. Per la squadra di Fonseca un palo, un gol (segnato al 50’ ma dato come autogol di Buffon) e un’occasionissima di Florenzi sventata sempre dal numero 1 bianconero: poco altro si segnala prima del triplice fischio finale, che condanna la Lupa all’eliminazione dalla Coppa Italia.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 3-1

26′ Ronaldo, 38′ Bentancur, 45’+2 Bonucci, 50′ aut. Buffon

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo (41′ Cuadrado), Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot (76′ Matuidi); Douglas Costa (67′ Ramsey), Higuain, Ronaldo. All. Sarri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (68′ Veretout), Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara (76′ Bruno Peres), Cristante; Ünder, Pellegrini, Kluivert (46′ Santon); Kalinic. All. Fonseca

Ammoniti: Cristante (R), Higuain (J), Matuidi (J)

