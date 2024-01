Coppa Italia 2023-2024: quando si giocano gli ottavi di finale

Il nuovo anno parte all’insegna del grande calcio; a partire da questa sera – 2 gennaio 2024 – andranno in onda su Canale 5 e Italia 1 le ultime sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024. Mancano all’appello Milan, Juventus, Roma e Atalanta che proveranno ad accedere al turno successivo raggiungendo i club già qualificati: Lazio, Fiorentina, Frosinone e Bologna.

Probabili formazioni Atalanta Sassuolo/ Diretta tv: seconde linee in campo (Coppa Italia, 2 gennaio 2024)

Come anticipato – oggi, 2 gennaio 2024 – si parte con Milan Cagliari; i rossoneri vantano buone un’ambizione particolare rispetto alla possibilità di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia 2023-2024. Lo scorso anno gli uomini di Pioli si arresero sotto i colpi del Torino, vincente nei tempi supplementari proprio nel medesimo turno. L’obiettivo quest’anno è dunque evitare una simile debacle, puntando direttamente alla finale della competizione.

Probabili formazioni Roma Cremonese/ Diretta tv: Azmoun-Belotti davanti? (Coppa Italia, 2 gennaio 2023)

Coppa Italia 2023-2024, ottavi di finale: dove e quando vedere le partite

Tutte le partite degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024 andranno in onda in chiaro su Canale 5 e Italia 1; la visione è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Apre le danze il Milan che alle ore 21.00 su Canale 5 – questa sera, 2 gennaio 2024 – affronta a San Siro il Cagliari di Claudio Ranieri. Una sfida ostica che può riservare sorprese ma che vede i rossoneri partire con i favori del pronostico. Come anticipato, le restanti sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024 andranno i prossimi 3 e 4 gennaio.

Probabili formazioni Milan Cagliari/ Quote, spazio ai giovani stasera? (Coppa Italia, 2 gennaio 2024)

Domani – 3 gennaio 2024 – sarà la volta di Atalanta Sassuolo e Roma Cremonese; le due sfide valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024 andranno in onda rispettivamente alle 18:00 e alle 21:00. La prima sarà trasmessa in chiaro su Italia 1, la seconda andrà invece in onda su Canale 5. Chiude il turno la Juventus che ospita la Salernitana giovedì 4 gennaio; il match tra bianconeri e granata andrà in onda su Canale 5 alle ore 21:00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA