PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: CHI GIOCA IN COPPA ITALIA?

Le probabili formazioni Lazio Napoli ci introducono alla partita che alle ore 21:00 di giovedì 5 dicembre si gioca per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024-2025: grande spettacolo allo stadio Olimpico e big match che arriva presto perché il Napoli, decimo nello scorso campionato, ha dovuto iniziare a giocare in agosto e, dopo aver eliminato Modena (con il brivido) e Palermo si presenta qui da capolista della nuova Serie A, forte di una vittoria sul campo del Torino che ha permesso ad Antonio Conte di continuare a guardare tutti dall’alto al basso, sperando in uno scudetto immediato e che sarebbe il secondo in tre anni.

Video Fiorentina Empoli (5-6 dcr)/ Gol e highlights: si decide ai rigori (Coppa Italia, 4 Dicembre 2024)

La Lazio ha appena perso a Parma, ma non si può dire che non stia facendo bene: fino alla scorsa domenica i biancocelesti si trovavano a -1 dalla vetta ed erano una rivelazione a così alti livelli, in Europa League percorso netto nelle prime quattro giornate prima di pareggiare in casa contro il Ludogorets, dunque possiamo forse parlare di una fase di stanca per Marco Baroni che ora, per la prima volta, dovrà fare quadrato e provare a risollevarsi in un assetto che resta comunque positivo. Noi adesso vogliamo scoprire ni che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, e quindi leggiamo insieme le probabili formazioni Lazio Napoli.

Diretta / Fiorentina Empoli (risultato finale 5-6 dcr), Esposito decisivo (Coppa Italia, 4 dicembre 2024)

LAZIO NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE

Danno ragione ai biancocelesti le quote che l’agenzia Snai ha emesso sulle probabili formazioni Lazio Napoli: abbiamo comunque una situazione di equilibrio, il segno 1 per il successo della Lazio vale 2,45 volte la posta in palio mentre il segno 2 sul quale puntare per il successo del Napoli vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 2,95 volte quanto messo sul piatto, infine possiamo parlare del segno X per il pareggio che porta in dote, con questo bookmaker, una vincita equivalente a 3,15 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

LE SCELTE DI BARONI

Formazioni Fiorentina Empoli/ Quote: quanto turnover? (Coppa Italia, 4 dicembre 2024)

Ancora emergenza a centrocampo per Baroni nelle probabili formazioni Lazio Napoli, ma se non altro in Coppa Italia possono giocare i calciatori fuori lista e allora è possibile che uno tra Akpa Akpro, Basic e Andre Anderson sia schierato come titolare al fianco di Rovella, che giocherà sicuramente perché squalificato per domenica – curiosamente sempre contro il Napoli, ma in trasferta. A riposo dunque Guendouzi o Dele-Bashiru, da valutare il resto ma possiamo ipotizzare che sia schierato un 4-2-3-1 con Mandas in porta protetto da Patric e Gigot mentre sulle corsie esterne spingerebbero Manuel Lazzari e Marusic.

A giostrare sulla trequarti dunque possiamo aspettarci Tchaouna e Noslin come esterni, Dele-Bashiru potrebbe avanzare il suo raggio d’azione qualora Baroni decidesse di mandare in campo un altro dei fuori rosa nella zona mediana, ma attenzione anche all’opzione Cristo Muñoz che servirebbe per preservare Pedro in vista di domenica, Noslin può sempre fare il centravanti ma qui potrebbe arrivare la conferma per Castellanos rispetto alla sconfitta di Parma.

LE MOSSE DI CONTE

Antonio Conte punterà sulle seconde linee e nelle probabili formazioni lazio Napoli possiamo quindi ipotizzare un 4-3-3 decisamente diverso rispetto a quello che si vede in campionato. Mancherà Pasquale Mazzocchi, potrebbe andare verso la conferma Di Lorenzo oppure si può abbassare Zerbin, più difficile invece che Spinazzola torni a destra perché sarà impiegato sull’altro versante, in mezzo invece spazio alla coppia formata da Rafa Marin e Juan Jesus e in porta turno di riposo per Meret, sostituito da Caprile.

Per quanto riguarda il centrocampo, Folorunsho dovrebbe essere il terzo di una linea che potrebbe prevedere la conferma di Lobotka, che metterà così altri minuti nelle gambe, al fianco di Billy Gilmour; fuori tutti i big nel tridente offensivo, David Neres potrà riprendersi la maglia di titolare a destra con Giovanni Simone e Raspadori che tecnicamente dovrebbero completare le scelte di Conte, ma attenzione naturalmente a Ngonge che potrebbe trovare spazio nel secondo tempo con una possibile staffetta con Neres, che si risparmierà eventualmente anche per la partita di campionato sempre contro la Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: IL TABELLINO

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; M. Lazzari, Patric, Gigot, Marusic; Rovella, Basic; Tchaouna, Dele-Bashiru, Noslin; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, Folorunsho; David Neres, G. Simeone, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte