Raffaella Mennoia svela come sono state scelte le coppie di Temptation Island 2024

A poche settimane dall’inizio della seconda edizione annuale di Temptation Island 2024, Raffaella Mennoia rivela qualcosa in più sulle coppie che vedremo mettersi alla prova all’Is Morus Relais. A sorpresa, quest’anno l’appuntamento col reality delle coppie è raddoppiato, anche in virtù del grandissimo successo del format. Filippo Bisciglia torna, dunque, alla conduzione, mentre dietro le quinte lavora un team capitanato dall’autrice, braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia.

È proprio lei, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ad aver spiegato come avviene la scelta dei concorrenti di Temptation Island 2024. “Come scegliamo le coppie che poi parteciperanno alla trasmissione? Il programma è il cast.“ ha subito sottolineato Mennoia, aggiungendo: “Ne vedo tante, 150, 160, quelle che incontro sono già state scremate dagli altri.”

Raffaella Mennoia: “I casting? Ecco come decido chi passa”

Entrando nel dettaglio, Raffaella Mennoia ha dunque raccontato come si arriva poi alla scelta finale: “Entrano nella stanza dove faccio il casting e parlo singolarmente con lui e con lei. Se mi appassiono a quello che mi raccontano nel primo quarto d’ora è andata. – ha ammesso – Cerco di capire il motivo per cui vogliono partecipare, prendo appunti, vedo una media di quattro coppie al giorno”. L’autrice ha dunque il potere decisionale delle coppie di Temptation Island 2024 ed è proprio l’interesse che suscita la loro storia a primo impatto uno dei criteri principali per riuscire ad accedere al programma. Ciò ci anticipa che anche le coppie dell’edizione di settembre di Temptation Island 2024 porteranno sullo schermo delle storie che terranno il pubblico incollato alla TV.