Ecco quando va in onda Temptation Island settembre 2024: data e inizio registrazioni

A poche settimane dalla fine di Temptation Island 2024, arrivano aggiornamenti importanti sulla seconda edizione del programma che andrà in onda a settembre. Quest’anno la produzione ha stupito i telespettatori del reality, annunciando che l’appuntamento sarebbe stato doppio e, dunque, con nuove coppie che, stando agli ultimi aggiornamenti, sono state già scelte.

Alessia e Lino, è guerra dopo Temptation Island 2024/ Accuse e chat private, lui furioso: "Quanta cattiveria"

Secondo quanto annuncia Il Vicolodellenews, il nuovo viaggio nei sentimenti avrà inizio su Canale 5 Martedì 10 settembre. È dunque questa la data d’inizio di Temptation Island settembre 2024, che sarà sempre condotta da Filippo Bisciglia. Le registrazioni inizieranno, invece, solo pochi giorni prima la messa in onda della prima puntata: il via è infatti programmato per il 23 agosto.

Alex Petri, ex fidanzato Vittoria: “A Temptation Island 2024 ho provato disgusto”/ “Non la perdonerei…"

Temptation Island settembre 2024: location, puntate e coppie

Ma dove sarà ambientata questa seconda edizione di Temptation Island 2024? Chi si aspettava una location diversa rimarrà deluso, perché le riprese si faranno ancora una volta all‘Is Morus Relais in Sardegna, nei due villaggi ormai noti al pubblico di Canale 5. Resta, dunque, da scoprire quali saranno le coppie scelte per questa edizione settembrina e se ci saranno anche volti noti al pubblico. Non abbiamo ancora nomi certi (che saranno annunciati attraverso i consueti video su Instagram nelle prossime settimane), tuttavia appare certo che saranno 6/7 le coppie che si metteranno alla prova. Le puntate previste saranno nuovamente sei, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, e andranno in onda stavolta il martedì in prima serata. Un cambiamento che arriva anche per la ricca programmazione di Canale 5 di settembre, che vede il ritorno del Grande Fratello, probabilmente con un doppio appuntamento.