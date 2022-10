Cora Gauthier, chi è la moglie di Karim Benzema?/ Il bomber vince il Pallone d’oro 2022

Karim Benzema, preannunciato Pallone d’oro 2022, é sposato con la modella Cora Gauthier

Nelle ore segnate dall’attesa della consacrazione del nuovo detentore del Pallone d’oro del calcio europeo, si solleva l’interrogativo generale su chi sia la dolce metà del preannunciato vincitore del Pallone d’oro, Karim Benzema. Il calciatore 34enne attaccante francese del Real Madrid, favorito già dai pronostici calcistici, come numero 1, nella classifica dei candidati al Pallone d’oro, restituisce il pregevole riconoscimento alla madre patria, la Francia, che per la prima volta veniva insignita con l’ambito premio per il contributo al calcio europeo di Zinedine Zidane, nel 1998. Ma dietro il successo di un uomo, spesso, si cela il supporto di una grande donna, principio per cui tra gli amanti del football europeo e non ora ci si interroga su chi sia la moglie del campione francese Karim Benzema, Cora Gauthier.

Chi è Cora Gauthier moglie di Karim Benzema?

Cora Gauthier, nata l’11 aprile del 1989, è una modella francese, originaria dell’isola Martinica, che oggi vive a Madrid insieme al marito Benzema e il loro Ibrahim, nato nel 2017. La modella mantiene un low profile, tenendosi a distanza dal mondo del gossip, nonostante sia seguita e online da un notevole numero di follower. Con gli utenti del web, Cora Gauthier usa condividere gli aggiornamenti relativi ai suoi viaggi, immagini di sé e le foto che la immortalano con il suo primo figlio, con il quale si reca spesso allo stadio, proprio per sostenere il favorito al Pallone d’oro 2022, Karim Benzema, in campo.

Il bomber e Cora Gauthier sono lontani dal mondo del gossip: la scelta del low-profile

Quella di Karim Benzema e Cora Gauthier è sempre stata una relazione lontana dalle luci dei riflettori, anche poco social, e distante dalle pagine di cronaca rosa, nonostante la fama dei due diretti interessati vip. Dopo la lovestory di Karim Benzema con Chloé De Launay, madre della primogenita Melia nata nel 2015, il calciatore francese ha avviato una frequentazione intima Cora Gauthier. La storia sarebbe cominciata nel 2016: un anno dopo i due si sposarono in un matrimonio top secret, secondo quanto ripreso dalla rivista francese Public Cover, e nello stesso anno galeotto, è nato il loro Ibrahim, il figlio della coppia venuto al mondo il 14 maggio 2017.

