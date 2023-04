Corea del Nord lancia missibile balistico/ Panico in Giappone: “Evacuare subito!”

La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico verso il Mare Orientale, detto anche Mare del Giappone. Come si legge sull’agenzia Ansa, citando l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, che a sua volta cita lo Stato Maggiore dell’esercito del Paese, la notizia ha provocato il panico nella regione settentrionale di Hokkaido, in Giappone, con il governo che ha invitato la popolazione locale a mettersi al riparo: “Evacuare immediatamente. Evacuare immediatamente”, è il messaggio dell’esecutivo nipponico attraverso cui ha invitato i cittadini a rifugiarsi ove potessero.

Il premier Fumio Kishida ha in seguito fatto sapere che fortunatamente il missile “non è caduto sul territorio giapponese”, così come già anticipato in precedenza da alcuni funzionari della città di Asahikawa, in Hokkaido, che attraverso Twitter avevano spiegato che “Dopo aver confermato le informazioni, non c’è alcuna possibilità che il missile cada su Hokkaido o sulle aree circostanti”. Yasukazu Hamada, ministro della difesa giapponese, ha spiegato ai giornalisti che il missile era “probabilmente un missile balistico di classe Icbm (missile balistico intercontinentale, ndr)”, e non sarebbe caduto all’interno della Zona economica esclusiva del Giappone.

COREA DEL NORD LANCIA MISSILE BALISTICO: PER SEUL SI E’ TRATTATO DI UN PROIETTILE A COMBUSTIBILE SOLIDO

Per la Corea del Sud si è trattato di un missile a “combustibile solido”, tecnologia che Pyongyang sta testando da tempo: “Sembra che la Corea del Nord abbia lanciato un nuovo tipo di missile balistico, forse a combustibile solido”, le parole dello Stato Maggiore di Seul. A stretto giro di posta è arrivata anche la replica degli Stati Uniti, che ha hanno “condannato con forza” per il lancio che la Casa Bianca ha descritto come il test di un “missile balistico a lungo raggio”.

Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, ha aggiunto: “Il presidente (Joe Biden) e la sua squadra di sicurezza nazionale stanno valutando la situazione in stretto coordinamento con i nostri alleati. Il lancio è stato una sfacciata violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e… rischia di destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione”.











