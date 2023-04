Corinne Clery, choc all’Isola dei Famosi/ “Da single sono ringalluzzita”

Corinne Clery e la vita da single: le sue parole

Corinne Clery, attrice 73enne, ha deciso di sfidare le leggi della sopravvivenza mettendosi alla prova all’Isola dei Famosi 2023. La naufraga si sta rivelando davvero un osso duro e sta guadagnando il favore del pubblico con la sua schiettezza e sincerità. Proprio lei ha parlato della sua nuova vita da single sul settimanale Nuovo Tv, alla vigilia della sua partenza in Honduras.

Corinne Clery, lite con Fiore Argento all'Isola: "Hai rubato il mio cocco"/ Lei sbotta: "Mi provochi"

Corinne Clery non si è abbattuta per la fine della sua storia, non si è sentita persa perchè abituata a stare in coppia. Anzi, l’attrice ha svelato di essere: “Ringalluzzita intellettualmente” da quando è single. Infondo, come ha raccontato tra le pagine di milleunadonna.it è approdata in Honduras: “Per dimostrare che le settantenni non sono delle morte. Ma donne attive, positive, che possono giocare e mettersi in discussione. E anche che io sono maturata, che posso aiutare le più giovani e infondere fiducia in quelle più grandi a casa che devono credere di più in loro stesse”.

Giuseppe Ercole e Angelo Costabile, chi sono gli ex Corinne Clery/ Lei "amore non dura quando..."

Corinne Clery lite con Fiore Argento: “hai rubato il mio cocco”

Corinne Clery e Fiore Argento sono state protagoniste di un’accesa lite all’Isola dei Famosi 2023. L’attrice francese ha mosso alcune accuse alla sorella di Asia, creando malumori a Playa Tosta. Dall’altra parte Fiore si è sfogata: “Ogni cosa che succede qui è colpa mia: finisce lo spray per le zanzare ed è colpa mia, finisce il sapone ed è colpa mia!” Poi, da sola davanti alle telecamere, ha aggiunto: “Corinne ha questo modo di provocarmi che mi fa saltare i nervi! Questa cosa di punzecchiare col sorrisino…”.

Chi è il nuovo fidanzato di Corinne Clery?/ Un uomo misterioso al suo fianco...

Corinne Clery ha accusato Fiore Argento di averle rubato il cocco, ma la naufraga dà un’altra versione dell’accaduto: “Era rimasto lì da tre ore e l’abbiamo preso un pezzetto uno e un pezzetto un altro pensando che fosse avanzato”. L’attrice francese replica duramente: “Non può essere perché alle altre ho detto: ‘Lascio il mio pezzo di cocco e torno’. Ma se vedi un pezzo di cocco non lo prendi senza chiedere! Invece te lo sei mangiato, come i bambini! Poi vai a dire a Simone che tutte le mattine urlo, prima di parlare pensa, cara! Molto bello il tuo gioco, fai la svampita…”











© RIPRODUZIONE RISERVATA