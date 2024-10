Corinne Clery e gli amori: da Hubert Wayaffe ad Angelo Costabile

Corinne Clery è una celebre attrice francese che, nel corso della sua vita, ha vissuto non solo grandi successi professionali ma anche travolgenti storie d’amore che hanno lasciato ricordi importanti nella sua mente e nel suo cuore. Il primo importante amore è stato quello per il produttore cinematografico Hubert Wayaffe, che ha sposato nel 1967 all’età di soli 17 anni e dal quale ha avuto il primo e unico figlio Alexandre (con cui i rapporti sono interrotti ormai da tanti anni).

Archiviato il primo matrimonio con la separazione dopo pochi anni, l’attrice è convolata a nuove nozze con l’arredatore e antiquario romano Beppe Ercole, a sua volta ex marito di Serena Grandi: la cerimonia è stata celebrata nel 2004 e la coppia è rimasta unita sino alla morte dell’uomo, sopraggiunta nel 2010 in seguito ad una malattia. Successivamente Corinne Clery è stata fidanzata con Angelo Costabile, con il quale prese parte nel 2013 a Pechino Express, sino alla fine della relazione nel 2019.

Corinne Clery ha un compagno? “Boutique chiusa ermeticamente!“

Dopo tutti i grandi amori che hanno attraversato la vita dell’attrice francese, qual è ad oggi la sua situazione sentimentale? Corinne Clery ha un compagno o il suo cuore è al momento libero? Secondo le ultime indiscrezioni di gossip non vi sarebbe un nuovo amore nella sua vita, come anche confermato dalla stessa Corinne in un’intervista rilasciata per Libero lo scorso agosto, in cui aveva affermato che la sua “boutique è chiusa ermeticamente!“.

Al momento l’attrice si professa single, dunque, e non dimentica il grande amore della sua vita Beppe Ercole: “Nella mia testa e nel mio cuore c’è solo mio marito Giuseppe che non c’è più“. Ricordando poi la storia don Angelo Costabile, ha spiegato sempre nel corso di quell’intervista: “Ho avuto una storia con un uomo più giovane ma, senza voler nulla togliere a lui, ha rappresentato un diversivo, una storia carina che credo di aver gestito bene. Quando mi sono stancata è finita. Mi dissero che avevo scelto una persona diversa a Giuseppe proprio per non fare un torto a mio marito. Vero“.

