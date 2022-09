Corinne Cléry choc: “Sei anni che ho chiuso con mio figlio”/ “Stavo morendo e ho deciso di smettere di amare”

Corinne Cléry e la rottura con il figlio Alexandre: “Sei anni che non abbiamo più rapporti”

Nudi per la vita è un percorso che dà ai suoi protagonisti la possibilità di raccontarsi, anche entrando in aspetti molto intimi e privati della propria vita. È quanto accaduto anche a Corinne Cléry nel corso della puntata del 20 settembre, quando è tornata a parlare del rapporto ormai chiuso con suo figlio Alexandre Wayaffe. Raccontandosi alle compagne d’avventura, Corinne spiega le motivazioni che l’hanno portata a troncare ogni rapporto con lui.

Malattia Corinne Clery, "Nella vita ho affrontato il cancro"/ La drammatica rivelazione

“Io ho un figlio che è adulto, ormai è un signore. – ha iniziato la Cléry – L’ho cresciuto con amore come tutte le mamme ma non è andata come credevo e negli ultimi anni ho dovuto prendere una decisione drastica: rompere tutti i rapporti.”

Corinne Cléry: “Ho smesso di amare chi non mi amava e sono guarita”

Corinne Cléry spiega però che non è stato facile: “Ma per arrivare ad una decisione tale devi combattere tante battaglie”. Ammette che ormai sono trascorsi molti anni da quando ha chiuso con suo figlio: “Sono cinque o sei anni che non ho rapporti con mio figlio, è una cosa terribile.” Tutto è iniziato “Dopo un bruttissimo attacco di panico, ci stavo rimettendo le penne allora ho detto basta!”

Beppe Ercole, Angelo Costabile, Hubert Wayaffe: ex Corinne Clery/ "Ora basta uomini!"

Il rapporto con suo figlio le ha causato tanti problemi anche di salute: “Per una persona che non ti ama sei sempre sbagliata, non ne potevo più e allora mi sono ritirata. Nel ritirarmi ho capito che piano piano andava via questa malattia e sono guarita perché ho smesso di amare chi non mi amava.” ha concluso l’attrice.

LEGGI ANCHE:

Corinne Clery, i segreti della forma perfetta?/ "Non faccio ginnastica né dieta e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA