Corinne Clery/ “Dormo con i miei cani. I miei bassotti mi proteggono”

Pubblicità

Corinne Clery è la protagonista, insieme ai suoi tre bassotti, dello spazio dedicato agli animali domestici della trasmissione di Raiuno, Io e Te, animata dalle divertenti frecciatine tra Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. In collegamento dal suo casale in campagna, Corinne Clery è stata ospite della seconda puntata del programma condotto da Pierluigi Diaco per svelare i segreti del suo bellissimo rapporto con i suoi tre bassotti con cui vive in simbiosi. Amante dei cani da sempre, casualmente, si è ritrovata ad aver adottato tre bassotti, una femmina e un maschio che, pur essendo molto piccoli, come spiega la scheda dedicata ai suoi tre animali, hanno un bel caratterino e si prendono cura di lei e delle persone che amano come fanno tutti i cani. “Corinne come stai?“, è stata la prima domanda che le ha rivolto Diaco. “Io sto benissimo. Sono felice quando sono in campagna con i miei bassotti”, risponde la Clery.

Pubblicità

CORINNE CLERY AMANTE DEI CANI

Wendy, Totò e Vasco sono i tre bassotti con cui vive Corinne Clery. “Wendy è chiamata la pizzuta percè è buona, tranquilla, rilassata, ma non devi darle fastidio. Vasco l’ho adottato due anni e mezzo fa ed è dominante mentre Totò che ho adottato quando aveva 10 mesi, è giocherellone, ma è il mio proprietario. Vasco e Totò, infatti, si danno delle sederate per stare più vicini a me. Wendy, invece, è la principessina, vuole essere anche servita a letto e dormono tutti e tre con me”, spiega Corinne che poi svela di dare ai suoi tre cagnolini, due volte al giorno, un premio che loro pretendendo ad un determinato orario come se avessero un orologio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA