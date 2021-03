Corinne Clery, nemica-amica Serena Grandi/ Dalla lite al GF Vip all’amicizia

Corinne Clery e Serena Grandi hanno amato lo stesso uomo, Giuseppe “Beppe” Ercole. L’arredatore è stato sposato con la Grandi dal 1987 al 1993, i due hanno avuto un figlio, Edoardo. Dal 2004 al 2010, anno della sua morte, Ercole è stato sposato con l’attrice francese. Durante il “Grande Fratello Vip 2017”, tra le due attici non sono mancati i motivi di attrito. Serena Grandi e Corinne Clery sono state protagoniste di un acceso confronto, a suon di insulti e parolacce, tra le mura del GF Vip: “Vecchia stron*a”, “grassa”, “baule vecchio”, alcuni degli epiteti volati tra le due. Oggetto del litigio: Beppe Ercole. Un paio di anni dopo, ospite di Verissimo, Corinne Clery si è detta pentita di quanto successo al GF Vip: “Una una scena pietosa! Mi vergogno, se rinasco, non la rifarei! Ribadisco solo una cosa: non ho rubato Giuseppe a lei. Il resto sono solo cose da comari: due pazze! Abbiamo dato il peggio! Il Grande Fratello ti dà tante gioie, tanti chiarimenti con te stessa”.

Corinne Clery: al fianco di Serena Grandi durante la malatia

Corinne Clery ha aggiunto che dopo quanto successo al Grande Fratello Vip le cose sono profondamente cambiate con Serena Grandi e il figlio: “Con Edoardo, abbiamo recuperato tutto. Con Serena, è incredibile, ci siamo guardate e ci siamo dette: ‘Siamo pazze, ma che brutta cosa!’. Abbiamo parlato, abbiamo riso e adesso faremo anche teatro insieme”. Le due, infatti, si sono ricoperte amiche tanto da festeggiare insieme i 60 anni dell’attrice italiana nel 2018 e in diverse occasioni hanno confessato di voler tornare insieme al GF Vip nelle vesti di opinioniste. Sempre a “Verissimo” Corinne Clery aveva parlato del tumore al seno di Serena Grandi: “È terribile, lei usciva da anni molto duri. La adoro e la stimo tanto”. Già l’attrice italiana aveva affermato che Corinne “mi sta seguendo minuto per minuto, è strana la vita, è stata la mia nemica. È come una moglie, noi del resto, siamo la famiglia Ercole, in qualche modo”, sulle pagine de Il Messaggero.

