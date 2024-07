SI INCATENA A UN PALO VICINO AUTO INCENDIATA: CHOC A CORNAREDO

Intervenuti per un’auto incendiata, i vigili del fuoco a Cornaredo, nell’hinterland di Milano, hanno fatto una terribile scoperta: vicino c’era il cadavere carbonizzato di un uomo di 67 anni. La tragedia è avvenuta nella notte, nel centro della cittadina: i pompieri sono arrivati dopo le 4 per spegnere il rogo dell’autovettura che era stata parcheggiata in via Cavour, vicino alla piazza principale. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco si sono resi conto della presenza di un cadavere legato, che sembrava incatenato all’auto e a un palo della segnaletica stradale ivi presente.

Quindi, sono stati allertati anche i sanitari del 118, mentre i carabinieri si stanno occupando degli approfondimenti, ma dalle prime ricostruzioni è emerso che si tratterebbe di un caso di suicidio. Sarebbe un gesto volontario: l’uomo, di origine romena, avrebbe appiccato da solo l’incendio e si sarebbe legato al palo, il tutto vicino alla casa della sua ex compagna, che è scesa in strada e ora si trova in uno stato di choc.

INDAGINI IN CORSO DOPO IL RITROVAMENTO DEL CADAVERE

I contorni di questa vicenda però sono tutti da chiarire, anche se l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Stando a quanto riportato dal Giorno, proprio l’ex compagna del 67 romeno ha identificato il cadavere. Infatti, dopo essere scesa in strada quando sono intervenuti i vigili del fuoco, con ambulanza e carabinieri per il trambusto che si era creato in strada, ha riconosciuto l’uomo da cui si era separata.

Altri particolari sono stati forniti dall’Agi, secondo cui il cadavere era incatenato in modo parziale tra il cofano dell’auto incendiata e un palo. Comunque, le fiamme sono state spente in pochi minuti, ma sono subito partite le indagini dei carabinieri per chiarire cos’è successo attraverso tutti gli approfondimenti del caso, intanto la vicenda ha scosso tutta la comunità di Cornaredo.