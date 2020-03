Coronavirus, basket: coppe europee sospese/ Eurolega, Eurocup e le altre si fermano

L’emergenza Coronavirus impatta anche sul basket europeo: è notizia di pochi minuti fa la sospensione di tutte le partite delle competizioni FIBA e Eurolega. Nel primo ambito rientrano Champions League ed Europe Cup, nel secondo appunto Eurolega ed Eurocup; senza volerci addentrare nello scisma che ormai da qualche anno caratterizza la pallacanestro del Vecchio Continente, il tema è che da qui a chissà quando non si potrà più giocare. El Chiringuito TV, giusto per aggiungere ansia e preoccupazione, ha appena twittato la notizia della positività di un giocatore del Real Madrid, con l’intera squadra che avrebbe già lasciato Valdebebas dove si allena. Sono in questo momento tre le squadre coinvolte nelle coppe europee: in Eurolega l’Olimpia Milano avrebbe dovuto giocare venerdì sera contro l’Olympiacos (sul neutro di Berlino) in una delle sei giornate che mancano per chiudere la regular season, mentre in Eurocup Virtus Bologna e Venezia, entrambe in trasferta, la prossima settimana avrebbero avuto gara-1 dei quarti contro, rispettivamente, Monaco e Unicaja Malaga. A questo punto però non ci sono più certezze: non sappiamo se le coppe riprenderanno, quando riprenderanno e se si andrà verso una conclusione regolare. In Europa League, spostandoci sul calcio, la sospensione delle partite di Inter e Roma ha portato la Uefa a valutare la possibilità di una gara secca in campo neutro per snellire il programma.

CORONAVIRUS, BASKET: SOSPESE LE COPPE EUROPEE

Le coppe europee sono sospese per l’emergenza Coronavirus: il primo allarme era arrivato martedì sera, quando la Dinamo Sassari aveva annunciato di voler lasciare Burgos senza giocare gara-2 dei quarti di Champions League, poiché le autorità spagnole non avevano concesso le porte chiuse. Alla fine la partita è stata disputata, il Banco di Sardegna ha perso (venendo eliminato) e l’allenatore del San Pablo ha fortemente accusato la società isolana, dicendo che “erano preoccupati della salute dei giocatori ma la settimana prima a Sassari abbiamo giocato con il pubblico”. Poi c’è stato appunto il caso dell’Olimpia Milano: l’Olympiacos non avrebbe potuto raggiungere il Mediolanum Forum per la chiusura del traffico aereo, dunque l’Eurolega si è vista costretta a spostare la partita di una sera facendola giocare alla Mercedes Benz Arena di Berlino. Nemmeno questo però è servito per aggirare il Covid-19: la decisione unanime di sospendere le coppe era sostanzialmente attesa perché siamo in giorni nei quali si sta cancellando quasi ogni manifestazione sportiva. Con riferimento al basket, la NBA ha già deciso di stoppare la stagione che si avviava verso la conclusione della regular season. E’ un momento complesso per tutti: staremo a vedere quando si potrà tornare alla normalità, anche se probabilmente ci vorrà del tempo.

