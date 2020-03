Paolo Ciavarro sta male per Clizia Incorvaia/ Resiste o si ritira dal GF VIP?

E’ dura la vita nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per Paolo Ciavarro: il figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi, sente infatti la forte mancanza della bella Clizia Incorvaia, sua compagna nel reality show di Canale 5. Ad esternare questo malumore è stato lo stesso Ciavarro, confidandosi con l’amico Patrick Pugliese la scorsa notte. Una lunga chiacchierata nel giardino della casa in cui il volto noto di Forum ha spiegato: “Poi penso che se dovessi mai arrivare fino in fondo…Altri 50 giorni…Mi sento male…Altri giorni senza Clizia è dura…Devo essere forte e basta…”. Patrick, da buon amico, ha cercato di consolare il biondo dagli occhi azzurri, dicendogli di resistere in particolare proprio per la sua bella, che da fuori starà facendo un gran tifo. “Comunque io e lei abbiamo vinto – ha continuato Ciavarro junior – ho voglia di viverla…Mi manca tanto non c’è niente da fare…E’ inutile dire il contrario…Però è bello quello che sto provando…Io e lei abbiamo vinto…Abbiamo proprio vinto…”.

PAOLO CIAVARRO E IL PENSIERO RIVOLTO AD ANDREA MONTOVOLI E PAGO

Che Paolo fosse letteralmente “cotto” di Clizia lo si era capito già negli scorsi giorni, quando, dopo un messaggio aereo, si era lasciato andare in lacrime di gioia, e ad un grido “Ti amo Clizia” che era riecheggiato in tutta l’abitazione. I due hanno formato una splendida coppia fino a quando l’Incorvaia non è stata squalificata, e il pubblico da casa si è appassionato piano-piano al loro amore, facendo il tifo per il bel duo. Ovviamente la vita fuori dalla casa più spiata d’Italia sarà il vero banco di prova per la coppia, e solo lì si capirà se fra i due sarà vero amore o meno. Nel frattempo Ciavarro ha parlato anche di Andrea Montovoli e Pago, entrambi usciti dalla casa, sottolineando a Patrick quanto senta la loro mancanza. I quattro avevano stretto un bel legame fino a che il cantante sardo non è stato eliminato al televolo, e l’attore bolognese non ha invece deciso di abbandonare per sua scelta la casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA