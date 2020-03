Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia/ Eleonora Giorgi: “Non pensavo fosse innamorato”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia continuano a lanciarsi messaggi d’amore a distanza in attesa di potersi riabbracciare. L’addio di Clizia al Grande Fratello Vip 2020 è stato un duro colpo per Paolo che continua a sentire fortemente la sua mancanza al punto da lanciarle, ogni giorno, dei messaggi per farle capire quanto sia diventata importante per lui. Messaggi a cui Clizia risponde puntualmente su Instagram. “Mi manchi anche tu”, ha scritto condividendo una storia mentre sotto l’ultima foto di coppia ha scritto “Lisbona” pensando al primo viaggio che farà con Paolo. I due, dunque, continuano ad essere molto legati, ma nonostante tutto, Eleonora Giorgi, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, ammette di non essere in grado di fare una previsione su quello che accadrà tra i due. L’attrice, infatti, non ha nascosto di aver paura di quello che potrebbe accadere tra il figlio e Clizia quando Paolo uscirà dalla casa.

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA: LA PREOCCUPAZIONE DI ELEONORA GIORGI

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, Paolo Ciavarro è cresciuto e maturato. A notarlo è stata proprio Eleonora Giorgi: “Sono molto felice di questo, ma allo stesso tempo temo per lui. Nella Casa è entrato ragazzo, ma so che uscirà un uomo”, ha detto l’attrice a Di Più Tv. L’attrice si è detta molto fiera del figlio anche se ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata di vedere il figlio così innamorato. “Il mio cuore è rimasto colpito ed emozionato. Quasi non me lo aspettavo tutto questo sentimento, non pensavo fosse perdutamente innamorato”, ha detto l’attrice. Infine, la Giorgi non si è detta preoccupata per l’età non essendolo neanche il figlio: “Lui stesso ha detto che non gli interessano gli anni di Clizia, ma amarla ed essere amato da lei”, ha concluso l’attrice.

