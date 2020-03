Coronavirus Francia: 33 morti e 1784 casi/ 86 contagiati in rianimazione

Nuovi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Francia. Nelle ultime ore il bilancio si è aggravato ulteriormente: il ministero della Sanità ha reso noto che sono morte 33 persone, mentre sono 1784 i casi di contagio. Di questi, 86 sono ricoverati in terapia intensiva. «Siamo solo all’inizio di questa epidemia», ha ammonito il capo di Stato Emmanuel Macron, mentre sono stati registrati nuovi due casi alla Disney: come riportano i colleghi de Le Parisien, due persone hanno contratto il Covid-19, parliamo di due lavoratori delle squadre di manutenzione. Al momento sono in isolamento domiciliare. Di pochi minuti fa, invece, la notizia del rimpatrio di 46 turisti francesi che erano bloccati da venerdì su una nave da crociera a Luxor, nell’Egitto meridionale. La conferma è arrivata dal ministero del Turismo egiziano: il rimpatrio è terminato nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 marzo.

CORONAVIRUS FRANCIA: ANNULLATA SERIES MANIA

La Francia, come la Spagna e la Germania, ha iniziato a disporre misure per contenere l’emergenza e un nuovo appello è stato lanciato da Quatennens (LFI): la richiesta al Governo è quella di rinunciare alla riforma dell’assicurazione contro la disoccupazione. La crisi economica legata al coronavirus sta mettendo in ginocchio il Paese ed è necessario rinunciare all’applicazione della riforma perché «le condizioni di accesso all’indennità di disoccupazione saranno notevolmente rafforzate da questa riforma e non è possibile applicarla in un contesto in cui l’economia è nei guai». Infine, ufficiale la cancellazione di un altro evento: come riporta Le Parisien, è stato annullato Series Mania. Il più grande festival delle serie televisive della Francia era in programma dal 20 al 28 marzo a Lille ed avrebbe riunito più di 3 mila professionisti e circa 80 mila frequentatori.

