Coronavirus Francia/ Premier Philippe: “Incombe epidemia di dimensioni elevate”

Aumentano i casi da coronavirus anche in Francia. La vicina nazione ha superato i 29 mila casi, mentre i decessi sono quasi 1700. Oltralpe sono pronti al peggio, vedendo anche la situazione di Spagna e Italia, e a riguardo il premier Edouard Philippe ha spiegato: “Sulla Francia incombe un’ondata epidemica di dimensioni estremamente elevate. Nei prossimi giorni, la situazione si farà difficile, stiamo affrontando una crisi che durerà e lo stato delle cose, sul fronte della sanità, non migliorerà rapidamente. Sarà necessario resistere”. La situazione si fa quindi seria anche fra i “cugini”, e come accaduto in Italia, sono stati moltissimi coloro che hanno lasciato le grandi città negli ultimi giorni, a cominciare da Parigi, dopo il lockdown. Si tratta per lo più di studenti e lavoratori che hanno ben pensato di rientrare nei paesi d’origine, per stare vicini ai propri cari. Un fatto che complica ulteriormente le cose tenendo conto che la regione di Parigi è quella con più contagi in Francia.

CORONAVIRUS FRANCIA, MACRON “NON VOGLIO UN’EUROPA DIVISA”

Intanto sono significative le parole rilasciate dal presidente Emmanuel Macron, rispondendo ad una serie di domande scritte La Stampa, Repubblica e Corriere della Sera. Il numero uno d’oltralpe ha invitato l’Ue a rimanere unita: “Non voglio un’Europa egoista e divisa”, aggiungendo: “La Francia è al fianco dell’Italia, non supereremo questa crisi senza una solidarietà europea forte, a livello sanitario e finanziario, Il momento è storico: la Francia si batterà per un’Europa della solidarietà, della sovranità e dell’avvenire”. Macron ha quindi sottolineato come nel suo paese siano state prese le misure più forti e al più presto (anche se comunque ha fatto storcere il naso la decisione di andare a votare domenica scorsa), e parlando più nel dettaglio dell’Italia ha aggiunto: “Molti Paesi europei giudicavano eccessive tali restrizioni, oggi tutti le attuano perché sono indispensabili nella nostra guerra contro il virus”.



