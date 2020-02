Coronavirus Italia e mondo: 1018 morti/ Oms “allarme Cina”: test vaccino in 2 mesi

L’emergenza del Coronavirus – sebbene non servisse l’ultimo aggiornamento drammatico sul numero di morti accertate per capirlo – è affare molto, molto serio: nella notte sono stati superati i mille morti in Cina (1018 per la precisione, secondo la mappa del contagio aggiornata costantemente) e dopo l’allarme «minaccia globale» confermato ieri dall’Oms la pandemia anche solo “mediatica” impazza. I timori per una più rapida diffusione del contagio anche fuori dallo Stato cinese sono fondati per le circa 300 persone infettate in ogni parte del mondo: al momento restano numeri molto bassi e per fortuna per nessuno di questi vi è sopraggiunta la morte, ma le varie organizzazioni sanitarie dei singoli Paesi tengono giustamente monitorata la situazione per evitare picchi improvvisi di contagio. l numero di infezioni confermate a livello globale ha raggiunto quota 42.638 a livello di Cina, con quasi 2.500 nuovi casi nelle ultime ore, mentre globalmente sono 43.129 i casi confermati di cui 1018 morti e 4220 già guariti dopo l’insorgenza del Coronavirus. «Due o tre mesi per il primo test del vaccino contro il coronavirus 2019-nCov, condotta su un piccolo numero di persone per verificarne la sicurezza», sono le parole riferite all’Ansa dal celebre immunologo e direttore dell’istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive Niaid, Anthony Fauci.

CORONAVIRUS, L’ALLARME DELL’OMS

«Stiamo lavorando con l’azienda biotecnologica Moderna e con la Coalion for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi)», conferma il professore di fama mondiale in merito alle tempistiche ancora lunghe per il vaccino anti-Coronavirus. Mentre dalla Cina arrivano notizie importanti in merito al siluramento dei vertici della Sanità nella provincia di Hubei (dove si trova la città di Wuhan, focolaio del Coronavirus) voluto da Xi Jinping per dare un messaggio anche a livello mondiale sulla lotta contro l’epidemia, in Italia è il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri a tentare di tranquillizzare l’allarme generale di questi giorni nell’opinione pubblica: «mortalità alla fine sarà inferiore al 3%. Ci riuniamo ogni giorno per la task force con tutti i vari attori: aeroporti, esercito, e in base alle notizie che riceviamo dall’Oms decidiamo via via le nostre strategie. La nota positiva è che in Italia il virus non sta circolando». Il Governo con il Ministro Speranza ricorda ancora questa mattina come la situazione del Cornavirus sia molto seria ma al momento non vi è alcuna emergenza per il nostro Paese: certo pesano ancora le parole riferite ieri dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus «Con il 99% dei casi di contagio in Cina, il coronavirus rimane un’emergenza per il Paese, ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo». La linea del Governo italiano dunque resta di basso profilo per l’allarme contagio ma di fortissima prevenzione: dopo gli aeroporti si potrebbero estendere i controlli sanitari anche nelle stazioni ferroviarie, «in Italia abbiamo monitorato 511 mila persone in tre giorni e abbiamo trovato soltanto otto persone con la febbre, quindi siamo rassicurati» ha spiegato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli «ma certo nel resto del mondo i casi aumentano e noi dobbiamo essere preparati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA