CORONAVIRUS ITALIA E MONDO/ Famiglia di Taiwan contagiata: era stata nel nostro Paese

Nuovi casi di coronavirus a Taiwan, l’isola di fronte alla Cina dove ci sono 1400 persone sotto accertamento medico. I contagiati sono i membri di una famiglia che dal 22 al 31 gennaio ha trascorso una vacanza in Italia. Come spiega Corriere.it, le autorità italiane hanno messo in atto “tutte le procedure per questi casi con il tracciamento di tutti “i contatti stretti e continuativi””. Il ministero della Salute si è espresso sul caso spiegando: “Siamo abbastanza tranquilli perché sta per scadere il periodo dei 14 giorni da quando sono passati per la Toscana e per il Lazio”. Stando a quanto fatto sapere dalla Regione Toscana, la famiglia di Taiwan sarebbe stata a Firenze, a Siena e a Pisa tra il 26 e il 29 gennaio. In merito ai casi nel nostro Paese, non ne sarebbero stati segnalati altri oltre ai tre ricoverati allo Spallanzani, ovvero i due cinesi e un italiano, tutti provenienti da Wuhan. Secondo le testimonianze dei parenti della famiglia di Taiwan, pare che uno di loro avrebbe iniziato a mostrare i primi sintomi lo scorso 26 gennaio con tosse e il 28 con febbre. Il 31 sarebbero ripartiti e una volta a casa le condizioni sono peggiorate. Non si conosce ancora da quale scalo italiano la famiglia sia ripartita verso il proprio Paese di origine. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ARRIVATI CONNAZIONALI DA WUHAN

Sono arrivati intorno alle ore 14.00 di oggi gli otto italiani evacuati da Wuhan, la regione focolaio del coronavirus. Il piccolo gruppo è atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare dopo essere partiti dalla base Raf di Brize Norton, nell’Oxfordshire e stando a quanto fatto sapere da Repubblica.it, saranno ora trasferiti all’ospedale militare del Celio a Roma per essere messi in quarantena. Tra loro doveva esserci anche il 17enne di Grado, Niccolò, rimasto invece ancora in Cina dal momento che è stata segnalata nuovamente la febbre, la stessa che gli ha impedito di fare ritorno in Italia con gli altri 56 connazionali già rimpatriati. Secondo le prime informazioni, tuttavia, le sue condizioni sono buone e si troverebbe attualmente in un albergo. In merito, il ministro Di Maio ha già fatto sapere che “un velivolo della aeronautica militare andrà in Cina e riporterà Niccolò in Italia. L’aereo partirà nelle prossime 24 ore”, ribadendo come “nessuno deve rimanere indietro. I nostri connazionali hanno la massima priorità per rientrare e faremo tutto il possibile per assicurare sia ai nostri connazionali che sono in Cina sia a quelli che vogliono rientrare in Italia la massima assistenza e vicinanza”.

CORONAVIRUS ITALIA E MONDO: NUOVO BILANCIO VITTIME

A proposito dei 56 italiani rimpatriati nei giorni scorsi, due minori, rispettivamente di 4 e 8 anni, hanno manifestato alcune linee di febbre e per questo trasferiti nelle passate ore allo Spallanzani di Roma. I due bambini si troverebbero presso l’istituto, accompagnati dal padre, per accertamenti e sarebbero stati trasferiti in via precauzionale. Stando alle prime informazioni, per il primo dei due bambini il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV ed in corso ci sarebbe l’esame sul secondo minore. Passiamo ora al consueto bilancio che sembra tutt’altro che positivo. Al momento le vittime sarebbero salite a 813, quasi tutte registrate in Cina. Cifre simili portano a superare di gran lunga i numeri della Sars del 2002-2003 quando furono registrati 774 morti. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 89 persone e questo dato ha fatto segnare un nuovo record consecutivo per il numero di decessi quotidiani. L’oms ha tuttavia ribadito che il numero di casi di contagio rilevati ogni giorno in Cina si starebbe stabilizzando ma è troppo presto per confermare il superamento del picco dell’epidemia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA