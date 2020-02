Coronavirus Italia e mondo/ Nave Giappone nuovi contagi: Di Maio “volo a 35 italiani”

Il contagio del Coronavirus Covid-19 purtroppo non stenta ad esaurirsi: 1669 vittime, 69261 contagi e 9654 guarigioni, così riporta la mappa in aggiornamento quotidiano della John Hopkins CSSE mentre si temono gli effetti del primo contagio registrato in Africa lo scorso venerdì (in Egitto per la precisione, ndr). La maggior parte dei decessi – se si escludono le 4 morti in Filippine, Taiwan, Giappone e Francia (ma la vittima era un 80enne con gravi crisi respiratorie, ndr) – sono tutte nella regione della Cina centrale di Hubei, dove la sua capitale Wuhan resta di fatto in totale quarantena. Si registrano in questa domenica purtroppo 70 nuovi contagi a bordo della nave da crociera Diamond Princess che da settimane è ferma in Giappone nel porto di Yokohama: a bordo il Coronavirus è stato verificato in 355 persone sulle 1219 cui sono stati fatti i test a bordo. La situazione resta potenzialmente fragorosa visto che vi sono 3700 persone in tutto sulla enorme nave da crociera (di cui 35 italiani, compreso il comandante) e 73 dei 255 contagiati che ancora non hanno sintomi della malattia Covid-19. «Fra i 286 contagiati dal coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess ci sono 46 cittadini americani e saranno ricoverati in ospedali giapponesi», spiega alla Cnn la società armatrice Princess Cruises, confermando come quei cittadini statunitensi non potranno salire a bordo degli aerei in arrivo dal Usa per portare a casa la restante compagine americana a bordo della nave.

CORONAVIRUS, PRONTO RIENTRO DI ALTRI 35 ITALIANI

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha invece informato questa mattina come i 35 italiani a bordo della Diamond Princess saranno rimpatriati con un volo partito per il Giappone nelle prossime ore: «dopo aver riportato Niccolò dalla sua famiglia, ci siamo messi subito al lavoro per i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess, in Giappone. Oggi posso dirvi che partirà un volo anche per loro, lo abbiamo deciso ieri insieme al commissario straordinario, Angelo Borrelli, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza. Questa è l’Italia che non lascia mai soli i suoi connazionali. Siamo italiani, nessuno deve restare indietro, lo Stato c’è e non mancherà. Grazie a chi sta dando il massimo in queste ore, in patria e all’estero, per fornire il massimo supporto a chi ne ha bisogno», spiega l’ex leader M5s in una nota su Facebook e sul sito della Farnesina. In merito al rischio di contagio del Coronavirus in Italia – dove ricordiamo i casi restano 3, due cinesi e un italiano tutti ricoverati in stabili condizioni allo Spallanzani di Roma – dalla Cina nei prossimi giorni torneranno in Toscana circa 2500 cinesi che erano andati a festeggiare il Capodanno. Lo ha annunciato il Governatore Enrico Rossi, dopo aver spiegato anche «la maggior parte proviene dalla provincia Zhejiang, quarta per numero di casi accertati di coronavirus». La Sanità regionale ha già allestito un ambulatorio speciale per loro nel Fiorentino, con le stime già effettuate dallo stesso Rossi in unità con la task force del Ministero della Salute «2.000 persone abitanti a Prato e 500 a Firenze. Per ora non c’è nessun allarme, nessun caso di nuovo coronavirus tra persone di ritorno dalla Cina. Quindi, certo, dobbiamo alzare il livello di attenzione e di prevenzione, ma prima di tutto combattere la paura, l’ignoranza, il pregiudizio, i fenomeni di razzismo», conclude il Presidente Rossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA