Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: 111 morti, 53.1% casi in Lombardia

Ultime notizie e nuovi aggiornamenti in merito all’epidemia di coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri i numeri comunicati dalla Protezione Civile hanno raccontato di una curva epidemiologica sostanzialmente in costante ma leggera decrescita; sono stati infatti 416 i nuovi infetti in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre sono risaliti i morti, 111. Calano comunque i ricoverati, un totale di 450 in terapia intensiva in tutto il territorio nazionale, 25 in meno rispetto a venerdì. Bene anche i nuovi guariti, quasi 3.000, per l’esattezza 2.789, mentre gli infetti totali sono saliti a quota 232.664 da quando è scoppiata la pandemia, con 33.340 morti. Ancora una volta la Lombardia risulta essere il focolaio del Paese, con il 53.1% dei nuovi casi, e anche per questo alcuni governatori si sono messi di traverso alla decisione del governo di riaprire i confini regionali a partire da mercoledì 3 giugno. Nel dettaglio, il sardo Solinas, il campano De Luca, e il toscano Rossi, non sono d’accordo sulla libera circolazione, ma il governo ha di fatto già deciso e sta cercando una mediazione.

CORONAVIRUS ITALIA, SCUOLE, CONFINI NAZIONALI E GILET ARANCIONI

Nel frattempo il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, lavora sulla riapertura dei confini nazionali, e la data prescelta sembrerebbe essere quella del 15 giugno, in vista delle vacanze estive. Il governo è al lavoro anche per la riapertura della scuola prevista per settembre, con l’esecutivo che sembrerebbe orientato per un ritorno in classe in massa, ma con nuove regole restrittive. Storcono il naso i presidi, secondo cui allo stato attuale delle cose sembrerebbe impossibile riaprire in sicurezza, a meno che non vengano attuate misure importanti nel corso dell’estate. La giornata di ieri è stata scandita anche dalla protesta dei gilet arancioni, gruppo di antigovernativi secondo cui il virus sarebbe un semplice trucco per inventare la crisi. Si sono ritrovati un centinaio in piazza Duomo a Milano, al grido di un ritorno della lira italica e di un governo votato dal popolo. Numerose polemiche nei confronti della protesta in quanto mancavano mascherine e distanza di sicurezza. Infine le novità della ministra Nunzia Catalfo che attraverso un post su Facebook ha fatto sapere che il bonus da 600 euro per gli autonomi spetterà anche ai lavoratori intermittenti e incaricati di vendite a domicilio.



