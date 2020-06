Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti, +72 morti: “Serve ancora prudenza”

Pubblicità

Ultime notizie e nuovi aggiornamenti riguardanti l’epidemia di coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri, sabato 6 giugno, sono stati registrati 270 positivi in più rispetto alle 24 ore precedenti, un numero in calo di quassi la metà rispetto a 48 ore fa. Bene anche il dato relativo ai guariti, +1.297, mentre le vittime sono cresciute di 72 rispetto alla precedente rilevazione, confermando il trend dei morti al di sotto dei 100 ormai da giorni. In Italia restano ancora 293 ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 23 unità. La regione dove si concentrano i casi continua ad essere la Lombardia, con il 52.5% dei nuovi positivi, mentre in cinque regioni si sono registrati zero nuovi infetti, leggasi Campania, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata. La curva epidemiologica si conferma al ribasso nel Belpaese, ma sta comunque scendendo molto lentamente, forse più di quanto ci si aspettava, e il ministro della salute, Speranza, ha invitato ancora una volta a non abbassare la guardia: “siamo sulla strada giusta. Ma occorre ancora prudenza e gradualità”.

CORONAVIRUS ITALIA, L’ISS: DATO RT SOTTO L’1 IN TUTTE LE REGIONI

L’Iss, l’Istituto superiore di sanità, ha spiegato che l’indice di contagio Rt è sceso sotto il valore di 1 in tutte le regioni, un aspetto decisamente positivo, ma anche lo stesso Istituto, così come il ministro Speranza, ha sottolineato come sia importante tenere alta l’attenzione in quanto il covid è ancora presente fra di noi. Pierluigi Lopalco, epidemiologo di grande fama a capo della task force per l’emergenza della regione Puglia, ha invece spiegato che sarà possibile tirare un primo vero bilancio della riapertura delle regioni solo dalla fine del mese di giugno, mentre fra una decina di giorni si vedranno i risultati delle prime riaperture di aprile. Nella giornata di ieri si è avuto il via libera per quanto riguarda il decreto scuola, che è diventato finalmente legge dopo ore di bagarre alla Camera durante una riunione fiume praticamente infinita. L’esecutivo ha dato il suo ok a tutte le linee guida riguardanti gli esami di maturità, quelli di terza media, nonché i concorsi per l’assunzione dei nuovi insegnanti, e l’edilizia scolastica. Infine il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, ha spiegato che è intenzionata a prorogare la cassa integrazione fino alla fine di dicembre.



