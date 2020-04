Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: “solo” 675 nuovi positivi in 24 ore

Pubblicità

La situazione emergenziale connessa al Coronavirus in Italia rimane tale, ma stando al bollettino della protezione civile ci sono alcuni segnali per essere cautamente ottimisti: è, ad esempio, in calo il numero di ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti ospedalieri e, per la prima volta dal 6 marzo ad oggi, il totale dei nuovi malati non ha superato le mille unità (+675 positivi in 24 ore). A far da contraltare – impossibile da ignorare, peraltro – sono le statistiche connesse ai decessi fra pazienti Covid positivi: 602 vittime in 24 ore, una cifra superiore a quella registrata nella giornata di lunedì 13 aprile 2020. Il commento del ministro della Salute, Roberto Speranza, pare riassumere al meglio questo bilancio agrodolce: “La situazione è ancora seria, le misure stanno portando i risultati e grazie al comportamento degli italiani è stato possibile salvare migliaia e migliaia di persone, ma serve essere realisti, perché i sono numeri ancora seri e pesanti. Alcuni indicatori sono positivi ma siamo nel pieno della crisi. Non ci servono polemiche, ma lavorare assieme”.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: 116 MEDICI DECEDUTI FINORA

Parole a cui hanno fatto eco quelle del capo della protezione civile, Angelo Borrelli, il quale ha sottolineato come la strada intrapresa, sebbene stia dando i suoi frutti, risulta ancora lunga da percorrere, aggiungendo di non essere in grado di fornire una risposta alla domanda se sia opportuno che gli italiani comincino a pensare alle vacanze estive. Occorre, intanto, rispettare le misure restrittive dettate dal Governo, non prendendo certo esempio dalle 16.545 persone sanzionate nella giornata di Pasquetta per aver violato i divieti di spostamento, dalle 88 che hanno fornito false dichiarazione e dalle 29 che non hanno osservato la quarantena. Tutto questo, oltre a rendere vano il sacrificio quotidiano collettivo, è da interpretare anche come una mancanza di rispetto nei confronti dei 116 medici (più otto farmacisti) che hanno perso la vita in Italia dall’inizio dell’Epidemia. I numeri sono stati resi ufficiali e comunicati dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini medici.



