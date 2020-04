Protezione civile, diretta conferenza stampa/ Video: bollettino coronavirus 14 aprile

Pubblicità

Ci sono segnali positivi, ma il numero dei morti con coronavirus in Italia è ancora alto. Questo quanto emerso nell’ultimo bollettino della Protezione civile. La conferenza stampa di oggi sarà dunque utile per capire se qualcosa sta cambiando sensibilmente da questo punto di vista. L’appuntamento è fissato alle 18, quando la conferenza stampa verrà trasmessa in diretta tv sui canali all news e in video streaming sui canali social della Protezione civile, da Facebook a YouTube. Stando ai dati finora a disposizione, sono complessivamente 103.616 i malati di coronavirus in Italia. C’è stato dunque un incremento di 1.363 casi. Le vittime sono invece 20.465: l’aumento rispetto al giorno precedente è stato di 566 morti. Salgono anche le persone guarite: sono 35.435, 1.224 in più. Se uniamo i dati relativi ad attualmente positivi, morti e guariti, il numero totale dei contagiati è di 159.516, con un incremento di 3.153. Buone notizie arrivano dalla terapia intensiva: calo per il decimo giorno di fila. Sono 83 in meno i ricoverati, quindi 3.260. Di questi, 1.143 sono in Lombardia.

Pubblicità

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: “NON ARRIVEREMO A CONTAGI 0”

Nella conferenza stampa di ieri dalla sede della Protezione civile c’era il professor Giovanni Rezza al fianco del capo di Dipartimento Angelo Borrelli. Nella sua analisi ha spiegato che “siamo ancora in fase uno”, non ci sono dubbi in tal senso. “I numeri diminuiscono lentamente perché si riferiscono ai contagi”, ha precisato Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e membro del Comitato tecnico-scientifico (Cts). “Quello che si vede oggi è qualcosa che in termini di contagi è attribuibile a giorni fa, questo è importante per capire bene il senso dei dati”, ha aggiunto in conferenza stampa. Inoltre, ha ribadito che l’ultimo indicatore che diminuirà sarà quello sui morti, “perché il tempo che intercorre tra contagi e decessi è il più lungo, purtroppo è l’ultimo degli indicatori che vedremo deflettere”. Per questo è importante “consolidare i dati e resistere”. E bisogna essere consapevoli del fatto che “il virus non stopperà la sua circolazione”, quindi “non arriveremo a contagi zero”.

CONFERENZA STAMPA PROTEZIONE CIVILE DEL 13 APRILE 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA