Coronavirus Serie A/ Spadafora: “Strada per la ripresa stretta, pensiamo al piano B”

Tengono ovviamente ancora banco le polemiche e le discussioni sorte negli ultimi giorni tra Governo e Lega Calci0 Serie A per la ripresa degli allenamenti e in ultimo il ritorno in campo per il Campionato, in primis proprio quello di Serie A. Se infatti ieri erano arrivate invettive e puntualizzazioni da entrambe le parti (con pure l’intervento della dell’AIC, per cui risultano “senza senso” le decisioni della politica sulla ripresa degli allenamenti), ecco che questa mattina ai microfoni di Omnibus, programma televisivo di La7, è di nuovo intervenuto con chiare parole lo stesso ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Ribadendo dunque che al momento sono ancora in corso contatti tra Comitato scientifico del governo e FIGC per decidere delle modifiche al protocollo sanitario, pure Spadafora ha subito affermato: “Io ho però sempre detto che la ripresa degli allenamenti non significa ripresa del campionato. Molti si lamentano per l’incertezza però ecco se non la si vuole si può seguire la strada della Francia o dell’Olanda (che hanno deciso per lo stop definitivo ai propri campionati, ndr).

CORONAVIRUS SERIE A, SPADAFORA: “SERVE UN PIANO B”

Dunque, pur dopo le tante polemiche suscitate in questi giorni, sulla ripresa degli allenamenti calcistici e il ritorno in campo per la Serie A dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, il governo non si muove dalla propria posizione. Spadafora ha dunque affermato in tale senso: “Io sinceramente vedo la strada per la ripresa sempre più stretta. La ripresa degli allenamenti sarebbe comunque un segnale importante. Io se fossi un presidente di una società penserei in primis alle condizioni di sicurezza per la prossima stagione. Sicuramente i sentieri che hanno preso nazioni come la Francia potrebbero indurci in quella direzione”. Ma non solo: per il ministro sarà necessario attendere il verdetto del comitato sull’attuabilità del protocollo stilato dalla FIGC o meno e solo da lì si potranno definire nuove eventuali date (sempre che nel frattempo i numeri legati alla pandemia da coronavirus diano una mano): “Entro tre giorni si saprà se gli allenamenti potranno riprendere il 18 maggio o meno. Per la ripresa del campionato a giugno è ancora presto invece, dipenderà dalla curva del contagio e dalle risposte del comitato scientifico”.

CORONAVIRUS SERIE A, SPADAFORA: SENZA SICUREZZA IL CAMPIONATO SI FERMERA’

Considerati tali elementi ecco che risulta ancor quasi impossibile per la politica definire con precisione date e modalità per il ritorno in campo, in primis per la Serie A. Ecco perché per Spadafora è utile che le alte sfere del calcio, anche per la prima serie nazionale comincino a pensare a un piano B: “Pensiamo a un piano B. Lo consiglio e lo sottoscrivo, l’appello alla Lega, alla FIGC, è di pensare a un piano alternativo perché le soluzioni possono essere tante”. Ma non solo. È infatti opinione dello stesso ministro che a breve potrebbero essere gli stessi presidenti dei club della Serie A a chiedere lo stop alla stagione: non vi sono infatti le condizioni di sicurezza per fare giocare i propri tesserati di cui sono responsabili e ad ora il protocollo sanitario stilato dalla FIGC è di difficilissima attuazione. Il Ministro dunque si rivela ancora una volta incerto delle reali possibilità di ripresa: “Oggi si pensa solo alla questione economica e a salvare certe società, ma se non ci sarà sicurezza il campionato dovrà fermarsi“, ha aggiunto.



