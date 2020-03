Coronavirus, Uefa/ Rimandato Euro2020 e fine campionati e coppe in estate? Solo se…

Oggi è il grande giorno in cui si capirà (o almeno si dovrebbe capire) il futuro del calcio in Europa dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus. A Nyon infatti oggi la Uefa si riunirà in teleconferenza con le varie federazioni del continente, leghe, club e rappresentanza delle varie categorie per discutere del prossimo futuro, e decidere dunque come portare a termine questa problematica stagione. I temi sul tavolo sono ben noti e certo ne stiamo discutendo da giorni: la chiusura di campionati nazionali, il termine delle competizioni (Champions e Europa league, oltre alla Youth league), come pure il più che probabile ormai slittamento degli Europei 2020, il cui via era atteso a Roma il prossimo mese di giugno. Per prendere decisione così drastiche e certo uniche nella storia è stata fissato un programma ben netto: alle ore 10 vi sarà la prima riunione, mentre nel primo pomeriggio sono attesi due meeting, il primo tra la Uefa e le 55 federazioni nazionali e il secondo sarà un Esecutivo straordinario, dove verrà fissato un calendario e un percorso ben chiaro per questo finale di stagione, che pure rimane ancora a rischio, dato gli sviluppi imprevedibili della pandemia di Covid-19 in Europa e non solo.

CORONAVIRUS, UEFA: I POSSIBILI SCENARI

Ovviamente starà alla Uefa prendere le decisioni in merito al prossimo futuro del calcio sul continente, di concerto con tutte le parti in causa: pure però ci pare piò che lecito provare a immaginare alcuni scenari futuri. Dopo le tante discussioni di questo giorni infatti pare abbastanza scontato che la Uefa, vista la situazione di emergenza per la diffusione del Coronavirus, voglia, per questa stagione, dare la priorità alla conclusione regolare (per quanto si possa usare tale termine in questo contesto così unico nella storia) dei vari campionati nazionali. Di conseguenza si punterebbe alla conclusione anche di Champions ed Europa league, per cui già nei giorni scorsi si era ipotizzata una novità di formula, con l’introduzione della Final Four. Di conseguenza gli Europei verrebbero slittati, ma ancora è da capire quando: sul tavolo vi sono però le ipotesi di rinviarla alla prossima estate, o per novembre-dicembre 2020, sulla falsa riga della programmazione dei Mondiali in Qatar del 2022.



