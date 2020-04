Coronavirus UK: 18.738 morti, 138.078 casi/ Regina Elisabetta chiama Boris Johnson

Pubblicità

Il bilancio della pandemia di Coronavirus nel Regno Unito continua ad aggravarsi giorno dopo giorno; infatti, sono attualmente 138.078 i casi di positività confermati in UK e 18.738 le persone decedute dopo avere scoperto di aver contratto il Covid-19. Prosegue nel frattempo la convalescenza del premier Boris Johnson presso la residenza governativa di campagna a Chequers. Ieri, per lui, è giunta una telefonata davvero gradita: quella della Regina Elisabetta, che martedì 21 aprile 2020 ha festeggiato il 94° compleanno, pur dovendo rinunciare ad alcune consuetudini, come i colpi di cannone sparati nelle vicinanze di Buckingham Palace. La sovrana ha chiesto a Johnson novità sulle sue condizioni di salute e ha quindi riavviato il tradizionale briefing settimanale con il Primo Ministro, seppur, al momento, unicamente in via telefonica. Un portavoce di Downing Street ha inoltre avvisato i giornalisti che il premier si è intrattenuto in un colloquio telefonico con il suo temporaneo sostituto, Dominic Raab, per un aggiornamento reciproco sulla situazione politica e sull’emergenza sanitaria.

Pubblicità

CORONAVIRUS UK: “BORIS JOHNSON STA MIGLIORANDO RAPIDAMENTE”

In merito alle condizioni di salute del premier, Boris Johnson, nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile 2020, il segretario alla Sanità Matt Hancock ha rivelato che il Primo Ministro è in via di guarigione, ma prima di vederlo tornare al lavoro occorrerà aspettare il parere favorevole dei medici. “Ho parlato ieri con Johnson – ha asserito Hancock ai microfoni di ITV –. È sicuramente di buon umore e sta migliorando molto. Questa è una buona notizia. Sono sicuro che l’intero Paese non vede l’ora che esca dal suo isolamento”. Il segretario alla Sanità ha rivelato che il premier scalpita per tornare ad essere operativo, in quanto per sua natura “è un tipo estremamente entusiasta, non conosce il significato del vocabolo ‘fatica’ e non ama la lentezza. Tuttavia, detto questo, ha seguito il consiglio dei dottori e attenderà il loro via libera prima di considerarsi guarito“. Oltre che con la Regina Elisabetta, Boris Johnson nelle ultime ore ha ricevuto la telefonata del presidente degli USA, Donald Trump, e di alcuni suoi collaboratori di Governo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA