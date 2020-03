Coronavirus Usa/ Emergenza in tre Stati: bloccata nave da crociera in California

Cresce il livello di allerta negli Stati Uniti a causa del Coronavirus. Le ultime due vittime hanno portato il bilancio dei morti a 11. Hanno dichiarato lo stato di emergenza lo Stato di Washington, Florida e California. Qui una nave da crociera con migliaia di persone a bordo è bloccata da mercoledì sera, dopo che alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio hanno manifestato sintomi del Coronavirus. Un passeggero era morto in seguito all’infezione. Le autorità hanno quindi ritardato al porto di San Francisco il rientro dall’imbarcazione Grand Princess, proveniente dalle Hawaii per effettuare i test sulle persone che sono sospettate di aver contratto il Covid-19. La Grand Princess appartiene alla Princess Cruises, la stessa compagnia della Diamond Princess, la nave da crociera che il mese scorso era rimasta bloccata in Giappone a causa del diffondersi dell’epidemia a bordo. Complessivamente i casi accertati di Sars-CoV-2 negli Stati Uniti sono 159, di cui la maggior parte concentrata anche in California.

CORONAVIRUS USA: 8 MILIARDI DI DOLLARI PER FRONTEGGIARE EPIDEMIA

La Camera Usa intanto approva lo stanziamento di 8 miliardi di dollari per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. Il provvedimento passerà la prossima settimana al vaglio del Senato. Il presidente Donald Trump, che aveva chiesto un finanziamento di 2,5 miliardi, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa su Twitter: «Questa è una grande notizia per la salute, l’economia e per la nostra nazione». Il presidente Usa ha anche trovato il modo di scherzare sulla difficoltà di non toccarsi la faccia per scongiurare il contagio dal Coronavirus. «Non mi tocco la faccia da settimane! Mi manca», ha ironizzato durante un vertice alla Casa Bianca con i Ceo delle compagnie aeree. Sui social è subito scattata la corsa alle foto del tycoon mentre si tocca la faccia nelle ultime settimane. A proposito dell’incontro, non sono previste ulteriori restrizioni sui viaggi negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il vicepresidente Mike Pence, che coordina la risposta Usa all’epidemia del Coronavirus.

