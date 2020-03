Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: secondo posto nel mondo per morti

Sono 3.089 le persone positive al Coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Questo l’ultimo bilancio tracciato dalla Protezione Civile, che ha segnalato un balzo dei casi: sono 587 in più rispetto al numero del 3 marzo. Anche per questo il governo ha deciso di procedere con la chiusura delle scuole. Di tutti questi casi 107 sono relativi a persone morte, mentre sono 276 le persone guarite, 116 in più rispetto all’altro ieri. Invece le Regioni coinvolte sono 19: l’unica a non aver registrato casi è la Valle d’Aosta. Con le ultime notizie sul Coronavirus in Italia inevitabilmente cambia la classifica stilata con i Paesi colpiti dal Covid-19. Prima degli aggiornamenti della Protezione Civile l’Italia era al quarto posto per casi, poi ha superato l’Iran. In vetta resta la Cina, epicentro dell’epidemia, con 80.282 casi e 2.981 decessi. A seguire la Corea del Sud con 5.621 casi e 35. Maggiore è il numero dei morti in Italia, nonostante si registrino meno casi per il Coronavirus. Segue l’Iran con 2.922 casi e 92 morti.

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE: MOGLIE “PAZIENTE 1” A CASA

Ma arrivano anche aggiornamenti positivi sul Coronavirus in Italia. La moglie di Mattia, il “paziente 1”, è ritornata a casa e sta bene. La donna, all’ottavo mese di gravidanza, è stata dimessa un paio di giorni fa dall’ospedale Sacco di Milano, dove era stata ricoverata perché anche lei risultata positiva, ma asintomatica, al Covid-19. Ora la moglie del 38enne di Codogno dovrà comunque terminare il periodo di quarantena. Dall’ecografia a cui è stata sottoposta nella struttura sanitaria milanese è emerso che anche la bambina che porta in grembo sta bene. Invece il marito, la prima persona che è risultata contagiata dal Coronavirus in Lombardia, è ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è intubato e versa in condizioni stabili: viene curato con un cocktail di farmaci sperimentali. A proposito di casi positivi, anche la sindaca di Piacenza, Patrizia Barbieri, lo è risultata. Ora si trova in isolamento nella sua abitazione, stando a quanto riportato dall’Ansa. Ha tosse e febbre alta, ma le sue condizioni fortunatamente al momento non destano preoccupazione.

