CORRADO MANTONI/ Matteo Salvini lo ricorda su Twitter: “Che nostalgia…”

Corrado Mantoni aveva il pregio di saper tenere unita la gente, non dividerla. Era divertente ma senza mai bisogno di essere voltare e, sicuramente, aveva un sorriso dolce e puro, lo stesso che la gente ha visto in un altro amato conduttore, Fabrizio Frizzi. Entrambi mancano al pubblico ma oggi i ricordi sono tutti per Corrado che vent’anni fa moriva lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della televisione. In questi anni sono tanti i messaggi e gli omaggi dedicati al conduttore e anche il vice premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini lo ha ricordato condividendo sulla sua pagina Twitter anche un video di uno dei saluti storici di Corrado: “Vent’anni fa ci lasciava l’indimenticabile (e indimenticato) # Corrado. Un grande, un Signore della televisione. Che nostalgia… Ascoltate queste parole, un insegnamento che vale ancora oggi”. Clicca qui per vedere il video postato da Matteo Salvini. (Hedda Hopper)

Corrado, l’omaggio di Mediaset con l’ultima puntata della “sua” Corrida

Corrado torna in onda questa sera con la sua indimenticabile Corrida. Conduttore, mattatore e protagonista indimenticabile del mondo della tv, il suo ricordo verrà celebrato nel prime time di Canale 5 con uno speciale dello show che l’ha reso immortale. All’anagrafe Corrado Mantoni, Corrado si è spento silenziosamente l’8 giugno del 1999, provato da una lunga malattia e nella più totale riservatezza. Ad accompagnarlo, nell’ultima, dolorosa, fase della sua vita – quella segnata dalla lotta a un tumore (un carcinoma polmonare) – proprio quel riserbo che aveva contraddistinto il suo percorso sul picciolo schermo, dove si era fatto amare da grandi e piccini anche per il suo garbo. A dare notizia della sua scomparsa è stata la moglie, Marina Donato, che ha annunciato la sua morte improvvisa, giunta “a seguito di una neoplasia polmonare, diagnosticata nel gennaio scorso”. Per salutarlo, la famiglia ha scelto di celebrare funerali privati, rigorosamente “nel rispetto della riservatezza tipica di Corrado“.

Le parole di Mike Bongiorno in ricordo di Corrado

Il pubblico televisivo non ha mai dimenticato Corrado. A distanza di vent’anni dalla sua morte sono in molti, infatti a ricordarlo ancora con grande affetto. In occasione della sua scomparsa, il mondo del piccolo schermo si strinse attorno al suo ricordo e furono in molti ad omaggiarlo con aneddoti e ricordi indelebili. Fra questi anche un altro grande protagonista della tv, Mike Bongiorno, che, come ricorda Repubblica.it, gli riservò queste semplici parole: “Con lui se ne è andato un grandissimo personaggio della nostra storia radiofonica e televisiva”. Mike Bongiorno ripercorse inoltre gli esordi radiofonici dell’indimenticabile conduttore, che ottenne i primi successi in radio e solo successivamente riuscì ad approdare sul piccolo schermo: “All’epoca era un divo della radio – si legge su Repubblica – non riusciva a ottenere l’autorizzazione per lavorare in tv. Così debuttai io per primo. Insieme, negli anni d’oro della televisione, gli anni Sessanta, siamo stati in tante trasmissioni, quelle di Mina, di Lelio Luttazzi, pagine imperdibili, belle e in bianco e nero che non si ripeteranno mai più”.

Corrado, la carriera: il successo in tv

Non solo la Corrida dello straordinario percorso artistico e televisivo di Corrado. Sono in pochi a sapere infatti che l’indimenticabile conduttore fu il primo ad annunciare, attraverso la sua trasmissione radio, la fine della seconda guerra mondiale e la fine della monarchia. Già nel 1944, giovanissimo, lavorava come speaker e nel programma Forze Armate, divenne la voce amica dei militari di ritorno dal fronte. Il successo è arrivato però con La Corrida – il programma cult degli anni ’70 ancora oggi amatissimo dal pubblico italiano – e successivamente con Canzonissima, dove ha lanciato una giovanissima Raffaella Carrà. Fondamentale, nella sua carriera, il passaggio dalla Rai a Mediaset, dove, oltre a riportare in scena i suoi “dilettanti allo sbaraglio”, ottenne uno straordinario successo con il programma cult dal titolo Il pranzo è servito.



