Corrado Olmi morto di Covid a 94 anni/ L’attore lavorò con Totò e Dario Fo

Corrado Olmi è morto. Un lutto che colpisce duramente il mondo del cinema: l’attore originario di Jesi si è spento oggi, martedì 29 dicembre 2020, a causa del coronavirus. Olmi aveva 94 anni ed era già ricoverato in un ospedale a Roma per una patologia, l’annuncio è stato dato dalla Fondazione Pergolesi Spontini del piccolo paesino in provincia di Ancona.

Corrado Olmi nel corso della sua lunga carriera, iniziata a metà degli anni Cinquanta, ha collaborato con i più grandi della settima arte italiana: da Totò a Dario Fò, passando per Lucio Fulci, Mario Monicelli, Dario Argento e Carlo Verdone. Il riconoscimento più importante è però arrivato grazie ad un’altra importante collaborazione: parliamo della sua interpretazione nel film La cena diretto da Ettore Scola, che gli valse un Nastro d’argento al migliore attore non protagonista assieme a tutto il resto del cast.

CORRADO OLMI É MORTI, LUTTO NEL CINEMA

Corrado Olmi viene ricordato in queste ore da tantissimi colleghi, fan e semplici appassionati di cinema. In tanti stanno ricordando le sue interpretazioni più interessanti, toccante il ricordo del Teatro Pergolesi di Jesi: «Il suo legame con Jesi si è mantenuto molto forte, ed oggi la città lo piange e lo ricorda quale uno dei più vitali e generosi protagonisti del palcoscenico. Fortissimo, soprattutto, il suo attaccamento al teatro Pergolesi, dove è tornato più volte nel corso della sua lunga carriera, tra cui nel 1998 in occasione delle celebrazioni per i 200 anni della sua inaugurazione. Per la Fondazione Pergolesi Spontini aveva preso parte alle Celebrazioni per i 300 anni della nascita di Giovanni Battista Pergolesi, il 4 gennaio 2010 presso la Cattedrale di san Settimio. E ancora, tra le ultime apparizioni sul palcoscenico jesino, il 18 maggio 2018 aveva preso parte allo spettacolo “Ridendo e scherzando, 50 ne fo!” spettacolo scritto, diretto e interpretato dagli Onafifetti per i 50 anni della compagnia di teatro cabaret».



© RIPRODUZIONE RISERVATA