Cosa fare a Ferragosto, da Milano a Roma/ Eventi, mostre e concerti in città d’Italia

Gli italiani si stanno domandando ormai da diverse settimane cosa fare a Ferragosto nelle principali città d’Italia, da Milano a Roma. La maggior parte della popolazione si recherà nelle località balneari per trascorrere questa ricorrenza estiva al mare, ma non mancano coloro che opteranno per una passeggiata in montagna, un picnic in collina oppure per una semplice grigliata casalinga. E per chi invece rimarrà nei centri urbani? Le soluzioni, per fortuna, sono tante.

Eventi, mostre e concerti a volontà sono in programma nelle città d’Italia. A Milano, ad esempio, sarà un Ferragosto all’insegna della musica. Il 15 agosto a partire dalle ore 20.30 infatti alcuni giovani talenti si esibiranno al Castello Sforzesco per la finale di Campusband Musica&Matematica, un concorso nazionale dedicato agli studenti. L’ingresso sarà gratuito. Per coloro che amano il cinema, invece, Arianteo Palazzo Reale propone a partire dalle 21 la proiezione all’aperto del celebre film Assassinio sul Nilo.

Cosa fare a Ferragosto, da Milano a Roma: gli eventi nella Capitale

Oltre a Milano, ci sono tante soluzioni anche per coloro che si stanno chiedendo cosa fare a Ferragosto a Roma. La sera del 15 agosto, in Via dei Cerchi e Via dei Fori Imperiali, ad esempio, arriva il Circo Cerini della compagnia Creme & Brulè, proposto da Zip Zone: circensi e animali danzeranno tra le fiamme per intrattenere i più piccoli e non solo. Per gli amanti della cultura, invece, al Tor Bella Monaca Teatro Festival verrà proposta una tragedia classica, ovvero Edipo a Colono di Sofocle tradotta e adattata da Gina Merulla. Lo spettacolo inizierà alle 21.00.

Tanti anche gli appuntamenti a tema musicale. Al Parco del Celio va avanti il Jazz&Image Live@Colosseo 2022, che sul palco avrà come protagonista per Ferragosto Javier Girotto con Aires Tango. L’inizio delle esibizioni è fissato per le 21.30. A Fiumicino, dalle 21.00, è in programma il concerto “Il Testamento di Faber”.











