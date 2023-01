Cosa mi lasci di te, storia vera Jeremy Camp e Melissa/ La scoperta della malattia

Jeremy Camp e Melissa Henning: ecco la storia vera del film Cosa mi lasci di te

Questa sera, mercoledì 18 gennaio, su Raiuno va in onda il film Cosa mi lasci di te, tratto dalla commovente storia vera di Jeremy Camp, giovane cantante americano che perde la testa per Melissa Henning. Quest’ultima è gravemente malata e sarà l’amore e la fiducia a permettere loro di affrontare un terribile cammino. Gli attori che interpretano i due protagonisti sono KJ Apa e Britt Roberson. La storia vera di Cosa mi lasci di te è raccontata anche nel libro autobiografico, I still Believe, uscito nel 2011. Veniamo dunque ai fatti che sono realmente accaduti nella vita reale. Jeremy Camp e Melissa Henning si conoscono alla fine degli anni novanta durante un concerto.

Fin dal loro primo incontro, l’artista capì che Melissa sarebbe stata la donna della sua vita. Dopo un solo anno di fidanzamento, tuttavia, la ragazza scoprì di essere malato di un cancro alle ovaie. La malattia si era diffusa in maniera inarrestabile, toccando i principali organi. Nel 2000 ecco il matrimonio con Jeremy Camp, affrontato con uno spirito diverso, in quanto il cancro sembrava regredito. Dopo la luna di miele però la malattia tornò e si portò via Melissa.

Jeremy Camp, una nuova donna nella sua vita dopo la morte di Melissa

E’ nel febbraio del 2001, all’età di soli ventuno anni che Melissa morì lasciando un vuoto incolmabile ed un dolore incancellabile nel cuore della famiglia e del marito. Il cantante Jeremy Camp grazie alla fede e alla musica ha tentato di convivere con il tragico dolore, da cui sono nate canzoni e libri. Dalla sua sofferenza è nato il brano I Still Believe, diventato poi il titolo del libro autobiografico. Un racconto straziante, che ha permesso a Jeremy di voltare pagina e iniziare, con l’aiuto del tempo, una nuova vita.

Circa due anni dopo la morte della prima moglie, Jeremy Camp ha infatti sposato Adrienne Liesching, ex frontwoman per The Benjamin Gate, ancora oggi al suo fianco. L’arista e la sua compagna sono diventati anche genitori di Isabella Bella Rose nata nel 2004, Arianne Arie Mae nata nel 2006 e infine di Egan Thomas, arrivato nel 2011. Il cantante statunitense è molto seguito sui propri canali social e in particolar modo su Instagram, condivide tanti momenti della sua quotidianità lavorativa, ma anche momenti della sua vita privata, assieme alla sua famiglia.











