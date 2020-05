Cosa si può fare dal 4 maggio?/ Da domani visite ai congiunti, attività motoria e…

Pubblicità

Cosa si può fare dal 4 maggio? A poche ore dall’inizio della Fase 2, in molti si chiedono cosa cambierà effettivamente domani. Si parla di un primo allentamento delle misure restrittive dopo la fase di lockdown per l’emergenza coronavirus. A tal proposito, ieri sono state pubblicate le Faq del governo con le interpretazioni del Dpcm 26 aprile che regola appunto questa nuova fase. Da domani potrete incontrare i vostri congiunti, categoria da cui sono esclusi gli amici, purché vivano nella stessa Regione. Inoltre, potete fare una passeggiata al parco e ai giardini pubblici, visto che è stata disposta la loro riapertura. Ma senza venir meno alle prescrizioni sanitarie ed evitando assembramenti. Quel che non deve mai mancare con voi è la mascherina, obbligatoria nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ad esempio mezzi di trasporto ed esercizi commerciali. Non si può andare nelle seconde case, anche se sono della stessa Regione, a meno che non vi siano motivi come necessità e assoluta urgenza. Insieme alla mascherina, dovete avere sempre con voi l’autocertificazione. Quel che si può fare dal 4 maggio, lo si deve fare infatti con il modulo. Il governo però ha stabilito che non sia necessario usarla in caso di passeggiate o se quando andate a lavorare avete con voi il tesserino.

COSA SI PUÒ FARE DAL 4 MAGGIO? SPOSTAMENTI E…

Una cosa che si può fare dal 4 maggio è rientrare al proprio domicilio, anche se comporta uno spostamento tra Regioni diverse. Ma una volta fatto rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, non potrete più effettuare spostamenti al di fuori dei confini regionali in cui vi trovate, a meno che non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento come comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o necessità. Dal 4 maggio potete fare anche attività sportiva o motoria. C’è la possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione. Potete anche spostarvi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per l’attività sportiva, ma a patto che sia all’interno della Regione. Un’altra cosa che si può fare da domani è sfruttare la ristorazione da asporto, che vale per bar e ristoranti, e si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio che è già ammessa. Ma riaprono anche le concessionarie di autoveicoli, quindi potrete recarvi lì per acquistare un veicolo, fare un tagliando o effettuare un cambio pneumatici, oltre che per attività di manutenzione. Gli studenti universitari da domani potranno sostenere gli esami e laurearsi in presenza, ma solo se è possibile ridurre al minimo il rischio di prossimità e aggregazione.



