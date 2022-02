Cosa significa Rkomi il nome d’arte di Mirko Martorana?/ Scelto perchè…

Al Festival di Sanremo 2022 sarà presente per la prima volta in gara Rkomi, rapper di origine lombarda che sembra guardare con sempre maggiore interesse al rock, come sarà evidente con il suo brano, dal titolo “Insuperabile“. E in occasione della serata dei duetti, in cui sarà affiancato dai Calibro 35, renderà omaggio al rocker italiano per eccellenza, Vasco Rossi con un medley dei suoi successi.

Il ragazzo, classe 1994, si augura di potersi fare conoscere tramite la partecipazione alla kermesse canora a un numero maggiore di persone con l’umiltà che da sempre lo caratterizza. Prima di dedicarsi stabilmente al mondo della musica, infatti, lui ha lavorato come barista, lavapiatti e muratore. E all’Ariston avrà modo di ritrovare colleghi con cui ha già avuto modo di esibirsi, Elisa, Irama e Dargen. “La loro presenza mi fa sentire un po’ più a casa – ha detto lui in un’intervista a ‘Il Giorno’ -. Ma il clima è molto positivo, Morandi ha voluto addirittura conoscermi”.

Rkomi e la scelta del suo nome d’arte: cosa significa

Rkomi in realtà si chiama Mirko Martorana ed è originario di Calvairate, nella periferia milanese. Ma da cosa nasce questo particolare nome d’arte con cui si è fatto conoscere ai suoi fan? La scelta è piuttosto singolare: Rkomi, infatti, non è altro che l’anagramma del suo nome di battesimo. Il rapper si è inoltre ispirato a una particolare usanza che si ritrova spesso a Milano: qui spesso si dividono i nomi in due parti come diminutivo e poi si invertono le sillabe, leggendo prima la seconda parte e poi la prima. Da qui è nata l’idea di Rkomi.

Il suo ultimo progetto, “Taxi Driver”, è uscito solo pochi mesi fa ed è stato subito un successo. Non a caso, è risultato essere l’album più venduto del 2021 e gli è valso ben tre dischi di platino. E ora è pronto a vivere appieno l’emozione che si respira in un tempio della musica come l’Ariston: “Sul palco mi sono venuti i brividi sentendo tutti i maestri che provavano i loro strumenti per iniziare il mio brano. Un istante lunghissimo e per me indimenticabile” – ha detto a ‘Il Giornale’.



