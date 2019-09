Cosa sono i brezel?/ Il gustoso pane del nord Europa che nacque nel 600 in Italia

Cosa sono i brezel? Oggi ci aiuta a scoprirlo Google, visto che il gigante di Mountain View ha deciso di dedicare il proprio Doodle al suddetto pane, molto popolare nelle nazioni del nord Europa, in particolare in Germania, Austria e Svizzera, Alsazia e anche in Alto Adige. Molto carina la home page speciale di Big G, un filmato in cui, come da copione, il logo di Google viene trasformato a seconda del tema ricorrente: la prima “o” diventa un vero e proprio brezel, mentre la seconda, un piattino con un piccolo panetto di burro, ingrediente che di solito accompagna il pane in questione. Per chi non avesse mai avuto la fortuna di vederlo o mangiarlo, la forma è quella di un anello con le due estremità arrotondate, ed è di colore marroncino tendente al rosso, a seguito della cottura in forno. E’ grande all’incirca una ventina di centimetri, più o meno come una spanna, e il suo spessore è invece di circa 5 centimetri.

COSA SONO I BREZEL? ECCO COME LO SI PUÒ MANGIARE

Lo si può mangiare così, essendo molto gustoso ed inoltre leggermente salato, ma anche con l’aggiunta di affettato, di solito prosciutto cotto, trasformando così il pane in un vero e proprio pasto. In Germania si è invece soliti accompagnare il brezel al Weiswurst, il wurstel bianco tipico di quelle zone, con l’aggiunta della senape dolce. Diventare un fornaio capace di eseguire alla perfezione questo tipo di pane non è semplice, visto che ci vogliono anni per imparare le mosse giuste per creare un brezel perfetto. Se vi starete chiedendo come fa ad essere così lucido dopo che viene cucinato, il trucco sta nell’immergere lo stesso in una soluzione bollente di acqua e soda caustica, che gli conferisce appunto questa sua speciale lucentezza, anche se nelle soluzioni casalinghe, la soda viene sostituita dal bicabornato essendo la prima una sostanza non proprio semplice da maneggiare.

COSA SONO I BREZEL? LE LORO ORIGINI

Secondo quanto riferisce Wikipedia, le sue origini sono collocate nel sud della Francia e nel nord dell’Italia attorno all’anno 610; a produrlo per primi sarebbero stati i monaci, che trasformavano i resti dell’impasto del pane in una serie di striscioline, che poi venivano unite ricordando le braccia di un monaco incrociate a mo’ di preghiera. I tre buchi che scaturivano da questa composizione rappresentavano invece la Santissima Trinità, padre, figlio e spirito santo. I brezel, una volta sfornati, venivano dati ai fanciulli come premio, dopo che gli stessi avevano imparato a memoria le preghiere e i versi della bibbia, una sorta di incentivo per insegnare loro la religione e il verbo. Inizialmente si chiamavano “pretiola”, che significa ricompensa, poi il loro nome venne italianizzato in “brachola”. Questo pane, non si sa bene per quale motivo, giunse fino alla Germania, ed in particolare in Baviera, dove assunse il nome che ha tutt’ora. Pare che a cuocerli per la prima volta sia stato un fornaio che si addormentò sul posto, come vuole la leggenda.



