Cosa succederà nel finale di stagione di The Good Doctor 5?/ “Codice blu”, chi morirà?

The Good Doctor 5, cosa succederà nel finale di stagione?

In America sta per andare in onda il finale di stagione della serie The Good Doctor 5 arrivata alla quinta stagione. In Italia invece le peripezie del dottore interpretato dall’attore Freddie Highmore andranno in onda fino a giugno. Intanto la serie sta per avviarsi al finale di stagione e sembra che in occasione del matrimonio tra Shaun e Lea succederà qualcosa di tragico e inaspettato. Lunedì 16 maggio si chiuderà la quinta stagione della serie con il tanto atteso matrimonio del dottor Shaun Murphy e Lea Dilallo ma le prime immagini contenute nel promo non lasciano pensare a niente di nuovo. In alcuni spezzoni si vede infatti la dottoressa Audrey Lim chiedere un carrello di emergenza. Sono in molti a pensare che nel finale di stagione potrebbe essere Glassmann a finire nei guai.

Negli scorsi episodi l’infermiera Villanueva ha rivelato a Lim che il suo ragazzo Owen ha abusato di lei e la dottoressa si è offerta di ospitarla, e se fosse proprio il fidanzato a bussare alla sua porta per cercarla e chiudere i conti con lei sconvolgendo i piani di questo finale? La trama dell’ultima stagione recita: “Shaun e Lea prendono una grande decisione di vita e sono piacevolmente sorpresi dal supporto che ricevono dai loro amici in ospedale. Nel frattempo, quando i genitori del dottor Wolke si presentano con una rivelazione, Asher lotta per accettare che lui e suo padre potrebbero non capirsi mai veramente”.

The Good Doctor 5, un personaggio lotterà tra la vita e la morte: di chi si tratta?

The Good Doctor 5 non avrà dunque un lieto fine. Lo stesso Freddie Highmore in un’intervista a TvInsider aveva dichiarato: “Sarà un grande finale di stagione per Shaun e Lea, il più grande che potessimo proporre”. Lea, pronta a trasferirsi dai genitori, ha cambiato idea dopo un caso medico particolarmente tragico; dopo il terribile lutto avuto, i due si sono confrontati tanto che Lea ha chiesto a Shaun di sposarla. Il confronto tra i due non ha avuto un epilogo felice, tanto da realizzare un vero e proprio finale tragico. Sappiamo che in The Good Doctor il finale della quinta stagione ruoterà in parte attorno a un’occasione davvero felice nel matrimonio di Shaun e Lea. Tuttavia, ad un certo punto qui vedremo anche qualcosa di piuttosto scioccante: un personaggio che affronta una crisi di vita o di morte.

Nel video promo si possono sentire le urla del dottor Lim gridare “codice blu” che, nella terminologia medica, significa che qualcuno è in arresto cardiaco o qualcuno si trova in una situazione così disperata che deve essere gestita sul posto. Per quanto riguarda chi è quel qualcuno che è in pericolo, questo è il mistero su cui dobbiamo interrogarci almeno per il momento. Chi è che rischia la vita?











