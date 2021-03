Cos’è la cromatologia di Ubaldo Lanzo?/ “Dimmi che colore indossi e ti dirò..”

Cos’è la cromatologia di Ubaldo Lanzo?

La vita è colorata, chi sceglie un colore non lo fa mai per caso e proprio i base a queste sfumature si può capire chi si ha davanti o, almeno, il suo stato d’animo. Questo è alla base della cromatologia di Ubaldo Lanzo. Il colore è la prima cosa che scelgono i genitori per il proprio bambino con i primi vestititi ed è quello che noi scegliamo ogni giorno per noi stessi regalando al mondo la nostra impronta e questo significa che i colori entrano in gioco ogni giorno nella nostra vita solleticando i pensieri degli scienziati, degli artisti e anche degli psicologi che scavano nella profondità di queste scelte per cercare di capire il rapporto e l’influenza tra personalità ed emozioni e partendo dal presupposto che il colore nasce dalla luce che è una forma di energia.

I colori influenzano il nostro umore?

Ubaldo Lanzo, neo naufrago dell’Isola dei Famosi 2021 ha abbracciato in pieno questa teoria facendosi porta bandiera in televisione a nel salotto di Piero Chiambretti. La sua passione per la moda nasce quando ancora era molto piccolo ma proprio il suo modo di accostare i colori è diventata la sua passione e poi ne ha fatto un lavoro diventando proprio un color design o, meglio, un cromatologo convinto che i colori emettano un unico segnale che può influenzare il sistema neurologico e quindi anche il morale di una persona. I pareri degli psicologi sono divisi e alcuni pensano che il cosiddetto “effetto del colore sull’umore” sia sempre fugace e temporaneo. Ne sapremo di più all’Isola dei Famosi?

